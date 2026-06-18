Βρούτσης: Ρεκόρ 15ετίας στην αύξηση των εισιτηρίων - Περιορίστηκε η παραβατική συμπεριφορά στα γήπεδα

Αναλυτικά στοιχεία για την οπαδική βία τα οποία καταδεικνύουν, όπως υποστήριξε, την «απόλυτη συμμόρφωση απέναντι στην παραβατική συμπεριφορά στις κερκίδες», παρουσίασε στην Ολομέλεια ο Γιάννης Βρούτσης. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στο ρεκόρ προσέλευσης στα γήπεδα, το οποίο φανερώνει, σύμφωνα με τον ίδιο, πως οι φίλαθλοι επιστρέφουν καθώς νιώθουν ξανά ασφαλείς.

Μείωση σε κεκλεισμένων των θυρών αγώνες

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, γνωστοποίησε πως - μετά και τη ψήφιση του νόμου για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας - τα κλεισίματα των γηπέδων μειώθηκαν κατά 41,25% (47 αγώνες κεκλεισμένων των θυρών σε όλα τα αθλήματα, έναντι 80 πέρυσι), ενώ μειώθηκαν κατά 50% και οι αγώνες κεκλεισμένων των θυρών στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ (17 αγώνες έναντι 34 πέρυσι).



Ταυτοχρόνως, ανακοίνωσε πως μειώθηκαν κατά 16,4% τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε ομάδες (360.000 ευρώ έναντι 430.500 ευρώ), την ώρα ωστόσο που αυξήθηκαν κατά 48.3% τα πρόστιμα σε φυσικά πρόσωπα, εξέλιξη η οποία είναι, κατά τον ίδιο, θετική (560.500 ευρώ πρόστιμα έναντι 378.000 ευρώ).



«Με το νόμο που μαζί ψηφίσαμε, καταφέραμε θετική συμπεριφορά των φιλάθλων μέσα στα γήπεδα και μειώνουμε την παραβατικότητα», ανέφερε ο Γιάννης Βρούτσης, ενημερώνοντας ταυτοχρόνως το Σώμα για το «συνταρακτικό» όπως το χαρακτήρισε στοιχείο, σε σχέση με την αύξηση των εισιτηρίων, το οποίο επιβεβαιώνει πως ο κόσμος επιστρέφει στα γήπεδα και αισθάνεται πλέον ασφάλεια.

Ρεκόρ 15ετίας στα εισιτήρια

Σύμφωνα με το αναπληρωτή υπουργό, έχουμε ρεκόρ 15ετίας όσον αφορά στην αύξηση των εισιτηρίων, καθώς «κόπηκαν» 1.753.400 εισιτήρια στη φετινή διεξαγωγή των αγώνων της Super League. Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 15,9% σε σχέση με πέρυσι. Ο Γιάννης Βρούτσης μίλησε για μια «επιτυχία» που την πιστώνεται και η αντιπολίτευση, δεδομένου ότι το σχετικό νομοσχέδιο για την οπαδική βία είχε ψηφιστεί διακομματικά.