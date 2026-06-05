Wall Street Journal: Ο Τραμπ θέλει να απολύσει αρκετούς υπαλλήλους στις μυστικές υπηρεσίες

Την επιθυμία του να γίνουν μαζικές απολύσεις μεγάλου αριθμού εργαζομένων στις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες μετά την τοποθέτηση του στενού του συνεργάτη Μπιλ Πουλτ στη θέση του προσωρινού Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών (DNI).

Μιλώντας στη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι αυτές οι κινήσεις εντάσσονται σε ένα πλαίσιο αναδιάρθρωσης των μυστικών υπηρεσιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε κατ’ ιδίαν στον Πουλτ ότι πιστεύει πως το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών είναι «αχρείαστο και/ή υπερβολικά μεγάλο».

«Θα ήθελα να το δω μικρότερο. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εκεί μέσα που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί», δήλωσε ο Τραμπ στο πρακτορείο.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι ο Πούλτ δεν θα αναλάβει μόνιμα τον ρόλο, υπονοώντας ότι δεν σκοπεύει να τον προτείνει για μια θέση που θα απαιτούσε την επικύρωση της Γερουσίας. Αρκετοί νομοθέτες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στο να αναλάβει ο Πούλτ τη θέση.

Ωστόσο, στη συνέντευξή του ανέφερε ότι το να υπηρετήσει ως αναπληρωτής διευθυντής θα μπορούσε να αποτελέσει πλεονέκτημα για εκείνον, διατηρώντας πάντα ευρείες εξουσίες σε άλλες θέσεις.

«Ειλικρινά, ίσως θα ήταν καλό να το αναδιαμορφώσει πριν έρθουν οι άνθρωποι», είπε ο Τραμπ. «Επειδή, αν μείωνε το μέγεθος, σε συνεργασία με εμένα... και σε συνεργασία ενδεχομένως με το άτομο που θα έρθει... μπορεί να κάνει πολλή από τη δύσκολη δουλειά και δεν θα χρειαζόταν να επιβαρύνουμε κάποιον που θα έρθει».

Ο DNI επιβλέπει 18 ομοσπονδιακές υπηρεσίες και μονάδες πληροφοριών μεταξύ των οποίων τη CIA και το FBI. Όμως, μέχρι στιγμής δεν είναι σαφείς οι εξουσίες που θα αναλάβει ο Πούλτ και κατά πόσο θα μπορέσει να επηρεάσει τις δυο κορυφαίες υπηρεσίες των ΗΠΑ.