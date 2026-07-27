War Tours: Πώς οι εμπόλεμες ζώνες έγιναν ταξιδιωτικοί προορισμοί

Σε απόσταση 40 χιλιομέτρων στα βορειοδυτικά του Κιέβου, στη Μπούτζα, θέατρο σφαγής το 2022, οι προσόψεις των κτιρίων έχουν ακόμη τα σημάδια από το πέρασμα του πολέμου. Εδώ ακριβώς είναι που οργανώνει ο Ντμίτρο Νικιφόροφ τακτικές ξεχωριστές επισκέψεις. Οι ξεναγήσεις που προτείνει το ταξιδιωτικό του γραφείο που ειδικεύεται στα θέατρα του πολέμου, διαρκούν μεταξύ 4 και 8 ωρών, αναλόγως του δρομολογίου: μισή ημέρα στο Κίεβο και μία ολόκληρη ημέρα στην περιοχή που περιλαμβάνει την Μπούτζα, το Ιρπίν και την Μποροντιάνκα, με τιμές που κυμαίνονται από 150 έως 250 ευρώ το άτομο.

Ιδρυτής του War Tours Ukraine, ο Νικιφόροφ εξηγεί την φιλοσοφία πίσω από την εταιρεία του: «Αποφεύγουμε ο,τιδήποτε θα μπορούσε να μετατρέψει την ανθρώπινη τραγωδία σε θέαμα». Είναι και ο ίδιος εκπατρισμένος. Το πατρικό του σπίτι στην περιοχή της Χερσώνας δεν υπάρχει πια. Σήμερα, ξεναγεί τους τουρίστες στα μέρη που ήταν η καρδιά του πολέμου, που άλλαξε την ζωή του ίδιου και της οικογένειάς του. Ισχυρίζεται πως δεν ήταν ο εμπορικός υπολογισμός που τον οδήγησε στην απόφασή του να ανοίξει το γραφείο αλλά μία διαπίστωση. «Αρκετοί έρχονταν με δικά τους μέσα στο Κίεβο, την Μπούτζα ή το Ιρπίν χωρίς, όμως, να γνωρίζουν το ιστορικό πλαίσιο ή να ξέρουν τις περιοχές». Από αυτό το κενό γεννήθηκε το War Tours.

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Το φαινόμενο-για πολλούς αλλόκοτο-έχει όνομα: Σκοτεινός τουρισμός (Dark Tourism). Πίσω από τον όρο που επινοήθηκε την δεκαετία του 1990 από Βρετανούς ερευνητές κρύβεται μια πραγματικότητα σε πλήρη ανάπτυξη που ξενίζει: εκατομμύρια άνθρωποι επισκέπτονται κάθε χρόνο τόπους συνδεδεμένους με τραγωδίες και θάνατο: ΄Αουσβιτς, Σεράγεβο, Τσερνόμπιλ, το Ground Zero όπου έστεκαν κάποτε οι Δίδυμοι Πύργοι πριν από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη.

Υπάρχει, ωστόσο, και μια πιο ακραία μορφή: ο «τουρισμός του πολέμου», όρος που αναφέρεται όχι στα ταξίδια σε περιοχές κατεστραμμένες στο παρελθόν αλλά σε κείνες όπου ο πόλεμος είναι ακόμη ενεργός.

Η περιέργεια που οδηγεί στο κέντρο του κινδύνου

Η πρακτική δεν είναι καινούρια, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Figaro. Aπό το 1815 εκατοντάδες περίεργοι άνθρωποι συνέρρεαν στο πεδίο της μάχης του Βατερλώ. Εδώ και δεκαετίες, ο τουρισμός στην μνήμη των θυμάτων της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα ακμάζει ενώ χιλιάδες επισκέπτονται τη Νορμανδία όπου έγινε η απόβαση των Συμμάχων λίγο πριν το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο είδη «τουρισμού» είναι στον χρόνο: ο τουρισμός του πολέμου δεν αφορά τον πόλεμο του χθες αλλά αυτόν που είναι σε εξέλιξη σήμερα.

Σύμφωνα με την αμερικανική εξειδικευμένη εταιρεία ανάλυσης δεδομένων και πρόβλεψης ανάπτυξης κλάδων της παγκόσμιας οικονομίας Future Market Insights, η αξία της αγοράς του παγκόσμιου τουρισμού πολέμου εκτιμάται στα 530 εκατομμύρια$ για το 2025. Χωρίς να αποσαφηνίζεται ο αριθμός των ανθρώπων τους οποίους αφορά αυτό το είδος τουρισμού, υπολογίζεται πως ο ρυθμός ανάπτυξης ανέρχεται στο εντυπωσιακό 6% ετησίως.

Το πορτρέτο ενός αλλόκοτου τουρίστα

Ποιοι είναι αυτοί οι ταξιδιώτες; Η εύκολη πρώτη σκέψη θα ήταν πως πρόκειται για «κυνηγούς συγκινήσεων». Η πραγματικότητα είναι λίγο πιο πολύπλοκη. Σύμφωνα με τον ερευνητή Κρεγκ Ουάιτ που μελετά την περίεργη τάση στο Πανεπιστήμιο Napier του Εδιμβούργου, πρόκειται στην πλειοψηφία τους για άτομα με μεγάλη εμπειρία σε ταξίδια και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την γεωπολιτική. Εάν ερωτηθούν, παραθέτουν ως αιτία του ταξιδιού τους ζητήματα ηθικής, εκπαίδευσης, αλληλεγγύης στους λαούς που πλήττονται ή ακόμη λόγους καθήκοντος προς την συλλογική μνήμη. Ο Ουάιτ ισχυρίζεται πως πίσω απ΄ όλ΄ αυτά, κρύβεται κι ένας άλλος λόγος: η επιθυμία να βρεθούν και οι ίδιοι στο επίκεντρο για λόγους στάτους.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άλλαξαν δραματικά την εμπειρία. Ο τουρίστας δεν είναι απλά επισκέπτης, είναι αφηγητής που συχνά κερδίζει χρήματα ως δημιουργός περιεχομένου για τους ακολούθους του. «Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετατρέπουν το ΄ κοιτάξτε αυτό το σκηνικό πολέμου΄ σε ΄ κοιτάξτε με που βρίσκομαι σε αυτό το σκηνικό που γίνεται πόλεμος», παρατηρεί πολύ εύστοχα ο Κρεγκ Ουάιτ.

Ο Ουκρανός Φοντόροφ λέει πως οι πελάτες του είναι από Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Ιαπωνία, Χονγκ Κονγκ, Αυστραλία, δημοσιογράφοι, ερευνητές, εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις ή απλοί πολίτες. Οι ξεναγήσεις του αποφεύγουν τις περιοχές όπου εξακολουθεί και μαίνεται ο πόλεμος και προτιμούν εκείνες που ανοικοδομούνται με την βοήθεια εθελοντών. Η μεγάλη έκπληξη για τους τουρίστες, όπως λέει, δεν είναι οι εκτεταμένες καταστροφές αλλά η ζωή που συνεχίζεται σε πείσμα του πολέμου.

Στα μαρτυρικά ισραηλινά κιμπούτζ της 7ης Οκτωβρίου

Το αξιοπερίεργο φαινόμενο δεν περιορίζεται στην Ουκρανία. Από την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023, το γραφείο Bein Harim Tourism Services ειδικεύεται στις Gaza Envelope Tours, ξεναγήσεις που συνοδεύουν ξένους τουρίστες στα περίχωρα της Λωρίδας της Γάζας, στο νότιο Ισραήλ, σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων από ενεργές πολεμικές ζώνες.

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Ο ΄Αρθουρ Αχαρόνοφ, διευθυντής μάρκετινγκ του πρακτορείου, περιγράφει μια συρροή επισκεπτών οι οποίοι καθοδηγούνται από αυτό που εκείνος αποκαλεί «το προσωπικό καθήκον να γίνουν μάρτυρες της καταστροφής και να δουν την αλήθεια με τα ίδια τους τα μάτια», την ώρα που η πραγματικότητα του πολέμου γίνεται αντικείμενο άρνησης, παραποιείται ή εργαλειοποιείται στο διαδίκτυο, όπως λέει.

Οι ντόπιοι ξεναγοί, κάτοικοι και οι ίδιοι των κιμπούτζ (Σ.σ οργανωμένες αυτοδιαχειριζόμενες αγροτικές κοινότητες στο Ισραήλ) χαίρονται με τις επισκέψεις των τουριστών γιατί τους θεωρούν «απαραίτητους συμμάχους για να πέσει φως στην αλήθεια».

Η γεωπολιτική είναι, πλέον, μέρος της ζωής μας και στο feed της οθόνης μας. Το πραγματικό ερώτημα είναι, ωστόσο, όχι εάν ο τουρισμός του πολέμου είναι «ηθικός» αλλά πώς καταφέρνει να εμφανίζεται ως τέτοιος.