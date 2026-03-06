Washington Post: Η Ρωσία δίνει στο Ιράν πληροφορίες για να πλήξει αμερικανικές δυνάμεις

Η Ρωσία παρέχει στο Ιράν πληροφορίες στόχευσης για επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που έχουν γνώση των σχετικών πληροφοριών. Πρόκειται για την πρώτη ένδειξη ότι ένας ακόμη μεγάλος αντίπαλος των ΗΠΑ συμμετέχει, έστω και έμμεσα, στη σύγκρουση.

Οι πληροφορίες που μεταδίδονται, σύμφωνα με την Washington Post, αφορούν, μεταξύ άλλων, τις τοποθεσίες αμερικανικών πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Η βοήθεια αυτή, η οποία δεν είχε αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα, δείχνει ότι η σύγκρουση που επεκτείνεται ραγδαία περιλαμβάνει πλέον έναν από τους βασικούς πυρηνικά εξοπλισμένους ανταγωνιστές των Ηνωμένων Πολιτειών, με ιδιαίτερα εξελιγμένες δυνατότητες συλλογής πληροφοριών.

Από την έναρξη του πολέμου το Σάββατο, η Ρωσία έχει μεταβιβάσει στο Ιράν στοιχεία για την τοποθεσία αμερικανικών στρατιωτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών, δήλωσαν οι τρεις αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος.

«Φαίνεται ότι πρόκειται για μια αρκετά εκτεταμένη επιχείρηση», ανέφερε ένας από αυτούς.

Η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο. Η Μόσχα έχει καλέσει να τερματιστεί ο πόλεμος, τον οποίο χαρακτήρισε «απρόκλητη ένοπλη επιθετική ενέργεια».

Παραμένει ασαφές σε ποιο βαθμό η Ρωσία συνδράμει το Ιράν με πληροφορίες στόχευσης. Σύμφωνα με αξιωματούχους, οι δυνατότητες του ιρανικού στρατού να εντοπίζει μόνος του αμερικανικές δυνάμεις έχουν υποβαθμιστεί σημαντικά μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα από την έναρξη των συγκρούσεων.

Ακρίβεια στους στόχους

Δύο από τους αξιωματούχους που γνωρίζουν για τη ρωσική υποστήριξη στο Ιράν δήλωσαν ότι η Κίνα δεν φαίνεται να βοηθά στρατιωτικά την Τεχεράνη, παρά τους στενούς δεσμούς των δύο χωρών.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η ανταλλαγή πληροφοριών εξηγεί την ακρίβεια ορισμένων ιρανικών επιθέσεων εναντίον αμερικανικών στόχων, όπως κέντρα διοίκησης, συστήματα ραντάρ και προσωρινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως εκείνη στο Κουβέιτ όπου σκοτώθηκαν έξι στρατιώτες.

Τις τελευταίες ημέρες επλήγη και ο σταθμός της CIA που λειτουργεί εντός της αμερικανικής πρεσβείας στο Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας.

Η ειδικός σε θέματα ρωσικού στρατού στο Carnegie Endowment for International Peace, Ντάρα Μάσικοτ, ανέφερε ότι το Ιράν πραγματοποιεί «πολύ ακριβή πλήγματα σε ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης ή υπεράνω του ορίζοντα», προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις είναι «πολύ στοχευμένες και επικεντρώνονται στα συστήματα διοίκησης και ελέγχου».

Το Ιράν διαθέτει μόνο λίγους στρατιωτικούς δορυφόρους και δεν έχει δικό του δορυφορικό δίκτυο, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα πολύτιμες τις δορυφορικές εικόνες που θα μπορούσε να παρέχει η Ρωσία με τις πολύ πιο προηγμένες διαστημικές δυνατότητές της.