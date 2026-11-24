Το WhatsApp αυξάνει τον μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων στις ομαδικές συνομιλίες από 1.024 σε 1.500 μέλη, σύμφωνα με πληροφορίες του WABetaInfo. Με τη νέα αλλαγή, οι διαχειριστές μπορούν να προσθέτουν περισσότερους χρήστες στην ίδια ομάδα, χωρίς να περιορίζονται στο προηγούμενο όριο και η αναβάθμιση αφορά τόσο τις απλές ομαδικές συνομιλίες όσο και εκείνες που εντάσσονται στις Κοινότητες της εφαρμογής.

Το νέο όριο ισχύει και στις Κοινότητες

Η αύξηση προσθέτει χώρο για ακόμη 476 συμμετέχοντες σε κάθε ομαδική συνομιλία. Το νέο ανώτατο όριο εφαρμόζεται και στα group chats των Κοινοτήτων, επεκτείνοντας τον αριθμό των μελών που μπορούν να επικοινωνούν μέσα στην ίδια επιμέρους ομάδα. Η διαθεσιμότητα καλύπτει χρήστες Android και iOS, ωστόσο, η διάθεση του νέου χαρακτηριστικού θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, επομένως δεν έχουν ακόμη όλοι οι διαχειριστές τη δυνατότητα να προσθέσουν έως 1.500 άτομα.

Αναφορά σε όλους και προθεσμίες στις δημοσκοπήσεις

Η αύξηση της χωρητικότητας ακολουθεί την ανακοίνωση πρόσθετων λειτουργιών για τις ομαδικές συνομιλίες. Ανάμεσά τους βρίσκεται η ετικέτα @all, η οποία επιτρέπει την αναφορά σε όλα τα μέλη μιας ομάδας μέσα από ένα μήνυμα. Παράλληλα, το WhatsApp ανακοίνωσε προθεσμίες για τις δημοσκοπήσεις, προσθέτοντας τη δυνατότητα καθορισμού χρονικού ορίου για τη συμμετοχή σε αυτές. Στις αλλαγές περιλαμβάνεται επίσης η δυνατότητα δημιουργίας νέας ομαδικής συνομιλίας μέσα από μια ήδη υπάρχουσα.

Καρφιτσωμένα μηνύματα χωρίς χρονικό περιορισμό

Το πακέτο των ανακοινώσεων περιλαμβάνει ακόμη το Group Status και τη δυνατότητα διατήρησης καρφιτσωμένων μηνυμάτων στις ομάδες χωρίς χρονικό όριο. Επιπλέον, προστίθεται φίλτρο για τις αναφορές και τις άμεσες απαντήσεις μέσα στις ομαδικές συνομιλίες, ώστε οι συγκεκριμένες κατηγορίες μηνυμάτων να εμφανίζονται συγκεντρωμένες. Μια ακόμη αλλαγή αφορά την κοινοποίηση προηγούμενων μηνυμάτων σε νέα μέλη. Το WhatsApp επιτρέπει πλέον να μοιράζονται παλαιότερα μηνύματα αφού οι χρήστες ενταχθούν στην ομάδα, αντί η σχετική δυνατότητα να περιορίζεται στη στιγμή της προσθήκης τους.