Το WhatsApp παρουσίασε τα scheduled messages, ένα από τα πιο ζητούμενα χαρακτηριστικά των χρηστών της, που θα φτάσουν σε όλο τον κόσμο τις επόμενες εβδομάδες και θα υποστηρίζουν κείμενο, φωτογραφίες και βίντεο.

Πώς θα λειτουργεί

Οι χρήστες θα μπορούν να προγραμματίσουν την αποστολή ενός μηνύματος σε χρονικό διάστημα από 10 λεπτά έως 14 ημέρες μπροστά και η λειτουργία θα ισχύει σε ατομικές συνομιλίες και σε ομάδες. Όταν η λειτουργία ενεργοποιηθεί στον λογαριασμό, θα αρκεί να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί αποστολής και να επιλέξετε ημερομηνία και ώρα. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι οι παραλήπτες δεν θα καταλαβαίνουν ότι το μήνυμα ήταν προγραμματισμένο, καθώς θα εμφανίζεται όπως κάθε άλλο.

Διαχείριση και ασφάλεια

Οι χρήστες θα βλέπουν όλα τα μηνύματα που έχουν προγραμματίσει και θα μπορούν να τα διαγράψουν αν αλλάξουν γνώμη. Τα μηνύματα αυτά, όπως και όλα τα προσωπικά, θα είναι κρυπτογραφημένα από άκρη σε άκρη της επικοινωνίας, ώστε μόνο ο αποστολέας και οι παραλήπτες να μπορούν να τα διαβάσουν. Το WhatsApp πρότεινε ως παραδείγματα την ευχή για καλή τύχη λίγο πριν από ένα διαγώνισμα ή μια συνέντευξη για δουλειά και επίσης τα μηνύματα γενεθλίων που θα φτάσουν ακριβώς τα μεσάνυχτα στον παραλήπτη και θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα στις περιπτώσεις που βρίσκεται σε άλλη ζώνη ώρας.