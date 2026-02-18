Winehouse: Η ιστορία πίσω από τη φωτογραφία που δακρυσμένη και αυτή και η μητέρα της κερδίζει 5 Grammy

Ο φωτογράφος διάσημων Ρίτσαρντ Γιανγκ προσκλήθηκε στη ραδιοφωνική εκπομπή Desert Island Discs και αφηγήθηκε πώς του ζητήθηκε να φωτογραφίσει την Έιμι Γουάινχαουζ όταν κέρδισε τα πρώτα της βραβεία Grammy και «την αγάπησε πολύ».

Ο Γιανγκ, ο οποίος έγινε γνωστός φωτογραφίζοντας αστέρες όπως η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, ο Μικ Τζάγκερ και η Νταϊάνα, πριγκίπισσα της Ουαλίας, τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, ανέφερε στο πρόγραμμα του BBC πώς κλήθηκε να φωτογραφίσει την Γουάινχαουζ, η οποία δεν μπόρεσε να παραστεί αυτοπροσώπως στην τελετή απονομής των βραβείων στις ΗΠΑ.

Ο Γιανγκ είπε: «Την αγάπησα πολύ. Πήγαινα σε ένα ξενοδοχείο στην οδό St Martin’s Lane και το τηλέφωνό μου έκλεισε και ήταν ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της Universal Music που μου εξήγησε «κάνουμε εκδήλωση στο Hammersmith στα Riverside Studios, και η Έιμι είναι εδώ. Υπάρχει πιθανότητα να πάρει ένα ή δύο βραβεία. Θα χαρούμε πολύ να έρθετε να το φωτογραφίσετε».

Ο Γιανγκ σημείωσε ότι η μητέρα της Γουάινχαουζ, Τζάνις, ήταν επίσης παρούσα και τον επέπληξε. Είπε: «Ρίτσαρντ, φαίνεσαι πολύ πεινασμένος. Φάε άλλο ένα μπέγκελ» συμπλήρωσε. «Και η Έιμι φώναξε: «Eίναι υπέρβαρος έτσι κι αλλιώς, δεν μπορεί να φάει άλλο μπέγκελ». «Ήμουν λίγο υπέρβαρος. Αλλά τέλος πάντων, η βραδιά κύλησε έτσι και στο τέλος, κέρδισε πέντε βραβεία Grammy και έμεινε απόλυτα έκπληκτη από όλο αυτό» σημείωσε.

«Και ήταν σε τόσο καλή φόρμα. Ήταν τόσο υπέροχο που συνεργάστηκα μαζί της. Και αγκάλιασε τη μαμά της στη σκηνή και τράβηξα αυτή την απίστευτη φωτογραφία με τη μητέρα της να κλαίει και είναι στην αγκαλιά της Έιμι Γουάινχαουζ, της κόρης της» τόνισε.

Ο Γιανγκ, ο οποίος έγινε φίλος με πολλούς από τους διάσημους που φωτογράφισε, συμπεριλαμβανομένων των Φρέντι Μέρκιουρι και Τζορτζ Χάρισον, είπε επίσης στην εκπομπή ότι είχε καλή σχέση με την πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Ο Γιανγκ, ο οποίος αποβλήθηκε από το σχολείο σε ηλικία 14 ετών μαζί με τον καλύτερό του φίλο Μαρκ Φελντ, ο οποίος αργότερα έγινε γνωστός ως Μαρκ Μπόλαν του συγκροτήματος T. Rex, γνώριζε επίσης τον Λέοναρντ Κοέν και τόνισε ότι αγαπούσε τους μουσικούς καθώς ήθελε να γίνει και ο ίδιος ένας. «Το πιο σημαντικό πράγμα σε μια φωτογραφία είναι ότι, αν δεν αφηγείται μια ιστορία, τότε δεν αξίζει πραγματικά να την έχεις» εκτίμησε.