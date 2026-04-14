WNBA: Πέιτζ Μπέκερς και Αζί Φαντ σμίγουν και εντός παρκέ... στους Ντάλας Γουίνγκς

Στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης πραγματοποιήθηκε το draft του WNBA, σε μια από τις πιο λαμπερές τελετές των τελευταίων ετών.

Στην πρώτη θέση, επιλέχθηκε από τις Ντάλας Γουίνγκς, , η Αζί Φαντ, ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα ταλέντα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερική. Η Αμερικανίδα κατέκτησε το κολεγιακό πρωτάθλημα του NCAA με τη φανέλα του Κονέκτικατ, καταγράφοντας 17,7 πόντους κατά μέσο όρο, με εντυπωσιακά ποσοστά ευστοχίας (48,9% εντός παιδιάς, 45,5% στα τρίποντα και 95,5% στις βολές).

A reação da Paige Bueckers, namorada da Azzi Fudd, quando ela foi escolhida pelo Dallas Wings.



Mais um casal na WNBA. E jogando juntas!



Ωστόσο,πίσω από αυτή την επιλογή κρύβεται μια ιδιαίτερη ιστορία. Οι Ντάλας Γουίνγκς πέρυσι, επέλεξαν στο νούμερο ένα του draft και ξανά από το Κονέκτικατ και το UCONN, την Πέιτζ Μπέκερς. Η οποία εκτός από συμπαίκτρια με τη Φαντ επί σειρά ετών σε εθνική ομάδα και κολέγιο, είναι επίσης και η κοπέλα της.

Οι δύο αθλήτριες στο UConn κέρδισαν μαζί το πρωτάθλημα του NCAA του 2025.

Μια σχέση που κρατάει χρόνια

Το 2017 ένα δοκιμαστικό της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ ήταν η αφορμή της γνωριμίας ανάμεσα σε Φαντ και Μπέκερς. Τρία χρόνια αργότερα, η Πέιτζ εντάχθηκε στο πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ και στην συνέχεια η Φαντ. Οι δυο κοπέλες για περισσότερο από δέκα χρόνια διατηρούν φιλικές σχέσεις, χωρίς να είναι επίσημο πότε ξεκίνησε να υπάρχει ερωτική σχέση μεταξύ τους.

Η Φαντ πάντως μετά την επιλογή στο νο1 του draft δήλωσε: «Είμαι ενθουσιασμένη που θα ξαναπαίξω με την Πέιτζ. Είναι ένας απίστευτος άνθρωπος, μια απίστευτη παίκτρια. Θα έχει πολύ πλάκα».

Azzi Fudd goes #1 overall to the Dallas Wings 👀



Οι Ντάλας Γουίνγκς την περασμένη σεζόν τερμάτισαν στην τελευταία θέση της Δυτικής περιφέρειας, έχοντας 10 νίκες και 34 ήττες.