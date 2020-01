Nancy Pelosi: Η γυναίκα που αντιστέκεται στον Ντόναλντ Τραμπ

Για την ολοένα και πιο συντηρητική κοινωνία, η Πελόζι συμβολίζει μολονότι "συστημική" τη γυναίκα που αντιστέκεται σε έναν πρόεδρο που εκπροσωπεί συγκεκριμένα στερότυπα. Στις αρχές Δεκεμβρίου 2019 λοιπόν η Νάνσι Πελόζι έδωσε εντολή στην αρμόδια Επιτροπή Δικαιοσύνης να προχωρήσει στη σύνταξη των απαραίτητων σχετικών εγγράφων για την παραπομπή του πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας: «Ο πρόεδρος Τραμπ δεν μας αφήνει καμία άλλη επιλογή, παρά να αναλάβουμε δράση. Προσπάθησε εκ νέου να διαφθείρει τις εκλογές μας προς όφελός του. Οι ενέργειές του παραβιάζουν το Σύνταγμα». «Τα γεγονότα είναι αδιαμφισβήτητα, καταχράστηκε την εξουσία του σε βάρος της εσωτερικής ασφάλειάς μας, θέτοντας ως προϋπόθεση για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας και τον προγραμματισμό ενός κρίσιμου τετ α τετ στο Οβάλ γραφείο, την ανακοίνωση έρευνας σε βάρος τους πολιτικού αντιπάλου του».

Η έρευνα που διεξήγαγε η Βουλή των Αντιπροσώπων αφορά στην προσπάθεια του Trump να υπονομεύσει τον Hunter Biden, δευτερότοκο γιο του πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Joe Biden. Ο Biden εμφανίζεται ως το απόλυτο φαβορί για το χρίσμα των Δημοκρατικών ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης του 2020.

Οι επιθέσεις μέσω δηλώσεων και αναρτήσεων στο twitter εναντίον της ήταν σφοδρές και από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν διστάζει να δείξει δημόσια την αντιπάθεια του για τις δυναμικές γυναίκες, αλλά και από την Εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου Stephanie Grisham.

.@SpeakerPelosi & the Democrats should be ashamed. @realDonaldTrump has done nothing but lead our country - resulting in a booming economy, more jobs & a stronger military, to name just a few of his major accomplishments. 🇺🇸 We look forward to a fair trial in the Senate.