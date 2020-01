Έμφυλα στερεότυπα στα media: Ποια είναι η... θέση των γυναικών στα πάνελ;

Έμφυλα στερεότυπα στα media: Πόσοι παρατηρούν σε ποια θέση ενός τηλεοπτικού πάνελ κάθονται οι άντρες παρουσιαστές και σε ποια οι γυναίκες συνάδελφοί τους;

Έμφυλα στερεότυπα στα media: Οι περισσότεροι δεν έχουν προσέξει και αρκετοί δεν θεωρούν πως έχει σημασία. Κι όμως. Μια ολόκληρη κουλτούρα της ανδροκρατούμενης κοινωνίας φαίνεται να "κρύβεται" πίσω από τις θέσεις αυτές, αναφέρει αφιέρωμα του Αθηναϊκού Πρακτορείου που εξετάζει τί συμβαίνει και στη χώρα μας - μία χώρα με πολύ κακές επιδόσεις στα θέματα ισότητας συνολικά. Στην Ελλάδα είναι "κλασσική" η εικόνα του άντρα κεντρικού παρουσιαστή τηλεοπτικής εκπομπής και μιας γυναίκας (συνήθως νέας και όμορφης) που τον... πλαισιώνει, περιοριζόμενη να συμφωνεί, να υπερθεματίζει και να... κουνά το κεφάλι.

Όπως αναφέρει το αφιέρωμα, τον Μάρτιο του 2016 ξέσπασε σάλος στα βρετανικά ΜΜΕ για τις θέσεις που είχαν στον περίφημο κόκκινο καναπέ της εκπομπής "BBC Breakfast", οι παρουσιαστές. Το BBC κατηγορήθηκε για μισογυνισμό, λόγω της πλευράς του καναπέ που καθόταν η παρουσιάστρια Louise Minchin. Αν και πιο έμπειρη από τον συμπαρουσιαστή της Dan Walker καθόταν στην αριστερή, ενώ η δεξιά πλευρά - αριστερή όπως βλέπουν οι τηλεθεατές - θεωρείται η προνομιακή. Σε αυτή κάθεται σχεδόν πάντα, το "πρώτο" όνομα σε ένα δίδυμο ή σε μια ομάδα παρουσιαστών.

Τι ισχύει στην Ελλάδα; Όπως διαβεβαίωσε ο καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Πλειός, μιλώντας στο σεμινάριο "Capacity building for women candidates and media stakeholders in public debates in Greece", η απάντηση είναι η αναμενόμενη. Οι άντρες παρουσιαστές στα περισσότερα τηλεοπτικά πάνελ κάθονται αριστερά και η συμπαρουσιάστριά τους δεξιά, όπως τους βλέπει το κοινό.

Σύμφωνα με τον κ. Πλειό, η θέση των παρουσιαστών, είναι μόνο ένα από τα παραδείγματα ανισότητας όσον αφορά το φύλο στα ελληνικά ΜΜΕ, με τη διαφήμιση να πρωτοστατεί στην διατήρηση και αναπαραγωγή των κοινωνικών στερεοτύπων σε βάρος των γυναικών. "Ακόμη και τα παιδιά, παρουσιάζονται σαν μικρές κυρίες γλυκά κοριτσάκια και μικροί κύριοι - αντράκια", λέει.

Τα έμφυλα στερεότυπα στα ΜΜΕ αναπαράγονται εκτός από τις εικόνες και μέσα από τη γλώσσα, σημείωσε η καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και πρόεδρος της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας του ΑΠΘ Δήμητρα Κογκίδου. Η κ. Κογκίδου έδωσε "μάχη" όταν το 2008 εκλέχτηκε στην Κοσμητεία της Παιδαγωγικής Σχολής, για τον όρο "Κοσμητόρισσα". "Στην αρχή πολλοί όροι μπορεί να ξαφνιάζουν. Με τη γλώσσα δίνουμε μάχη και για το νόημα. Είναι πολιτική θέση ώστε να συμβάλουμε στην αποδόμηση των κυρίαρχων στερεοτύπων και όχι πολιτική ορθότητα", τονίζει η κ. Κογκίδου.