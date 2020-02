«Be a Lady»: Ένας συγκλονιστικός μονόλογος για τα πρέπει των γυναικών [vid]

«Να είσαι κυρία, είπαν», ένας συγκλονιστικός φεμινιστικός μονόλογος από τη Σίνθια Νίξον για αυτά που πρέπει να είναι οι γυναίκες.

Το βίντεο με τίτλο “Be a Lady, They Said” ανέβηκε στο Ιnstagram από το περιοδικό Girls.Girls.Girls, όπου η Σίνθια Νίξον, γνωστή από το Sex and the City, εμφανίζεται να απαγγέλει έναν μονόλογο για τα «πρέπει» και για τα «δεν» που επιβάλλονται ακόμα στις γυναίκες με φόντο έναν καταιγισμό εικόνων από θηλυκά πρότυπα.

H 53χρονη ηθοποιός, η οποία βρίσκεται αυτήν την εποχή στο πλευρό του Μπέρνι Σάντερς, απαγγέλλει για ένα εντυπωσιακό τρίλεπτο βίντεο με τα λόγια της Camille Rainville, ένα κείμενο που παρουσιάζει όλα αυτά τα καταναγκαστικά και αντιφατικά μεταξύ τους πρέπει, όλα αυτά που υποχρεώνονται να κάνουν οι γυναίκες για να διατηρούν όλους τους τίτλους που τους έχουν δώσει, «σεμνές» αλλά και «σέξυ», χωρίς να θεωρούνται όμως «δύσκολες», «εύκολες» ή «φεμινίστριες», "bossy", "bitchy", και ούτω καθεξής...

«Να είσαι κυρία, είπαν. Η φούστα σου είναι πολύ κοντή. Το παντελόνι σου είναι πολύ στενό. Μην δείχνεις τόση σάρκα... Χαλάρωσε. Γίνε λίγο σέξι. Μην προκαλείς όμως...».

«Να είσαι κυρία, είπαν. Να είσαι αδύνατη... Πως έγινες έτσι; Φάε κάτι, στους άντρες δεν αρέσουν τα κόκαλα, θέλουν λίγη σάρκα...».

Be a Lady They Said from Paul McLean on Vimeo.