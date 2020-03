Ποια είναι τα 5 ζευγάρια παπούτσια που κάθε γυναίκα πρέπει να έχει στη ντουλάπα της;

Τα παπούτσια αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της γυναικείας γκαρνταρόμπας και μαζί με τις τσάντες απογειώνουν τα looks και ολοκληρώνουν ιδανικά την εμφάνιση.

Ιδιαίτερα οι στιλάτες γυναίκες που βρίσκονται κοντά στα 40 ξέρουν καλά τι τους ταιριάζει και έχουν επενδύσει σε αγορές, οι οποίες είναι διαχρονικές, δίνουν λύσεις σε πολλές περιπτώσεις και χαρακτηρίζονται ως signature items. Chic, sporty, all time classic επιλογές.

Ψηλές Μπότες

Κλασσικές μαύρες, κροκό, με χαμηλό ή πιο ψηλό τακούνι, ταμπά σε στιλ 70s, εφαρμοστές στο πόδι ή πάνω από το γόνατο είναι το all time classic ζευγάρι παπουτσιών για πρωινές και βραδινές περιστάσεις.

Sneakers

Έχουν έρθει για να μείνουν. Για το γυμναστήριο, τις εξωτερικές δουλειές, τα ταξίδια, τις απογευματινές βόλτες αλλά και στο γραφείο, τα λευκά ή χρωματιστά sneakers είναι απαραίτητα σε κάθε γυναικεία γκαρνταρόμπα.

Mules

Είναι από τα πιο κομψά ζευγάρια που μπορεί να έχετε στη συλλογή σας. Μια λεπτομέρεια στο τακούνι ή στα λουράκια δίνει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα, που χρειάζεται το look σας.

Κομψά loafers

Πιο κομψά, πιο σοφιστικέ και πιο επίσημα από τα sneakers είναι κατάλληλα για κάθε περίσταση. Εκτός από το κλασικό look με τζιν ή κοστούμι, συνδυάστε τα φέτος με τις μίντι φούστες και τα φορέματα για ακόμη περισσότερη elegance.

Κλασικές γόβες

Last but not least... οι απολύτως απαραίτητες μαύρες και όχι μόνο γόβες! Για επίσημες περιστάσεις, βραδινά ή γιορτινά looks αλλά και για όλες εκείνες τις φορές που θέλετε να δώσετε στο ντύσιμό σας έξτρα πόντους. Μαύρες, λευκές, κόκκινες, κροκό, nude είναι η κλασική αλλά και sexy επιλογή.