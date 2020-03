Ομοσπονδία Αμερικής: Διεκδικούν ισότητα οι γυναίκες, τις προσέβαλλε και παραιτήθηκε ο πρόεδρος [pic & vid]

Ομοσπονδία Αμερικής: Ορισμένα πράγματα στην ζωή που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα, δυστυχώς χρειάζονται αγώνες προκειμένου να κερδηθούν. Άλλες φορές πρόσκαιρες μάχες και άλλες πολέμους... διαρκείας. Μι από αυτές τις περιπτώσεις είναι και η Εθνική Γυναικών των ΗΠΑ, η οποία βρίσκεται σε νομική διαμάχη με την Ομοσπονδία της. Οι απαιτήσεις της δεν είναι τίποτε περισσότερο από τα αυτονόητα, δηλαδή την ύπαρξη ισότιμης μεταχείρισης στο μισθολογικό κομμάτι σε σχέση με την ανδρική ομάδα.

Εξάλλου, εάν θα έπρεπε κάποιοι να αμείβονται πιο... χαμηλόμισθα βάσει επιτυχιών, αυτοί θα έπρεπε να είναι οι άνδρες στην προκειμένη περίπτωση. Εξάλλου, από τη μία έχουμε τις πρωταθλήτριες κόσμου (4 φορές, όσα και τα χρυσά ολυμπιακά μετάλιά τους) και νο1 στην Παγκόσμια Κατάταξη της FIFA για τις Γυναίκες και από την άλλη τους άνδρες, οι οποίοι έχουν περιοριστεί σε κατακτήσεις του Gold Cup και στο νο22 της Παγκόσμιας Κατάταξης. Επιπροσθέτως, οι γυναίκες είναι αυτές που συγκεντρώνουν όλα τα βλέμματα όταν αγωνίζονται, καθώς τα ποσοστά τηλεθέασης των αγώνων τους είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με μια αναμέτρηση των ανδρών.

Amid fight for equal pay for US women’s soccer team, Megan Rapinoe delivers powerful message: "To every girl out there ... you are not lesser." //t.co/ctUCfP2H9T