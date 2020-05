Μπορεί η εντυπωσιακή ηθοποιός να έχει «πατήσει» τα 35 χρόνια, αλλά καταφέρνει να δείχνει σαν 20αρα. Η Αμερικανίδα που έχει πρωταγωνιστήσει στις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες, φροντίζει να προσέχει τον εαυτό της, και το κυριότερο είναι πως δεν ντρέπεται να αποκαλύψει τα μυστικά της ομορφιάς της. Η Σκάρλετ Γιόχανσον που έχει κερδίσει τον τίτλο και δεν θεωρείται άδικα το Sex Symbol του Hollywood σε κάθε της ευκαιρία αναφέρει τι κάνει η ίδια για να έχει μια αρμονία στην εμφάνιση της και ένα λαμπερό πρόσωπο.

Η ίδια διαλέγει τα φυσικά προϊόντα αφού τα μυστικά της ομορφιάς της βασίζονται σε φυτικά προϊόντα που είναι αρκετά οικονομικά. Για την ακρίβεια επειδή πολλές γυναίκες θα ήθελαν να μοιάσουν σε εκείνη αναφέρει ότι έχει τέλειο πρόσωπο αφού κάθε πρωί πλένει το πρόσωπό μου με μηλόξυδο.

Μπορεί να είναι κάπως παράξενος ο τρόπος αυτός αλλά η ηθοποιός το έχει ως ένα από τα καλύτερα φυτικά προϊόντα αφού πάντα όπως λέει έψαχνε υγιεινούς τρόπους για να φροντίζει το δέρμα της.

Ποια είναι η Σκάρλετ Γιόχανσον

H Σκάρλετ Γοχάνσον (αγγλικά: Scarlett Johansson, 22 Νοεμβρίου 1984) είναι Αμερικανίδα ηθοποιός, μοντέλο και τραγουδίστρια.

Η Τζοχάνσον έκανε το κινηματογραφικό ντεμπούτο της στο Ζητούνται Γονείς (North, 1994) και αργότερα έλαβε υποψηφιότητα για Independent Spirit Award Καλύτερου Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο Manny & Lo (1996). Έγινε περισσότερο γνωστή με τους ρόλους της στις ταινίες Ο Γητευτής των Αλόγων (The Horse Whisperer, 1998) και Φαντάσματα Εφηβείας (Ghost World, 2001). Μεταφέρθηκε σε ηλικιωμένους ρόλους με την ερμηνεία της στις ταινίες Το Κορίτσι Με Το Μαργαριταρένιο Σκουλαρίκι (Girl with a Pearl Earring, 2003) και Χαμένοι στη Μετάφραση (Lost in Translation, 2003) της Σοφία Κόπολα, για την οποία κέρδισε το βραβείο BAFTA Καλύτερης Ηθοποιού σε Πρωταγωνιστικό Ρόλο. Και οι δύο ταινίες της έδωσαν υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα.

Ο ρόλος της στην ταινία Μοναχικές Καρδιές (A Love Song for Bobby Long, 2004) χάρισε στην Τζοχάνσον μια τρίτη υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα Α’ Γυναικείου Ρόλου. Η Τζοχάνσον, επίσης, πήρε μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα Β’ Γυναικείου Ρόλου για το Match Point (2005) και άλλη μια για Α’ Γυναικείου Ρόλου για το Ιστορία Γάμου (2019). Πρωταγωνίστησε σε δύο ακόμα ταινίες του Άλεν: Scoop (2006) και Vicky Cristina Barcelona (2008). Η Τζοχάνσον εμφανίστηκε σε άλλα επιτυχημένα φιλμ, όπως The Prestige (2006), Το Φάντασμα στο Κέλυφος (2007), Η άλλη ερωμένη του βασιλιά (2008), Iron Man 2 (2010), Οι Εκδικητές (2012), Δικός της (2013), Captain America 2: Ο Στρατιώτης του Χειμώνα (2014), Εκδικητές: Η Εποχή του Ultron (2015), Captain America: Εμφύλιος Πόλεμος (2016), Χαίρε, Καίσαρ! (2016), Το Φάντασμα στο Κέλυφος (2017), Εκδικητές: Ο Πόλεμος της Αιωνιότητας (2018), Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη (2019), Ιστορία Γάμου (2019), Τζόζτο (2019). Επίσης, δάνεισε την φωνή της στις ταινίες Το βιβλίο της ζούγκλας (2016) και Τραγούδα! (2016).

Το 2020 έγινε η δωδέκατη ηθοποιός η οποία έλαβε δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ την ίδια χρονία, μία για Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για το Ιστορία Γάμου (2019) και μία για Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου για το Τζότζο (2019)