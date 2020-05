Η Σελίνα Γκόμεζ έστειλε συγχαρητήριο μήνυμα στους αποφοίτους φοιτητές και μαθητές από οικογένειες μεταναστών. Εν μέσω της πανδημίας κορονοϊού και στο πλαίσιο της «Εικονικής Απονομής Πτυχίων#Immigrad 2020 », η 27χρονη τραγουδίστρια έκανε εμφάνιση έκπληξη, τονίζοντας ότι μολονότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να γιορτάσουν όλοι μαζί, οι απόφοιτοι θα πρέπει να εξακολουθούν να είναι περήφανοι για τα επιτεύγματά τους. «Θέλω να ξέρετε ότι είστε σημαντικοί και ότι οι εμπειρίες σας αποτελούν τεράστιο μέρος της αμερικανικής ιστορίας» υπογράμμισε η Γκόμεζ.

«Όταν η οικογένειά μου ήρθε εδώ από το Μεξικό, ξεκίνησε η αμερικανική ιστορία μου, καθώς και η δική τους. Είμαι περήφανη Αμερικανο- Μεξικανή τρίτης γενιάς και το ταξίδι της οικογένειάς μου και οι θυσίες τους με βοήθησαν να φτάσω εδώ που είμαι σήμερα» πρόσθεσε. Η τραγουδίστρια συνέχισε λέγοντας ότι «ανεξάρτητα από το πού είναι η οικογένειά σας, ανεξάρτητα από το μεταναστευτικό καθεστώς, έχετε αναλάβει δράση για να αποκτήσετε εκπαίδευση, να κάνετε τις οικογένειές σας περήφανες και να διευρύνετε τους κόσμους σας». «Στέλνω όλη μου την αγάπη σε όλους σήμερα και συγχαρητήρια και ελπίζω ότι εσείς είστε έτοιμοι να γίνετε ό, τι θέλετε να γίνετε» ανέφερε η Σελίνα Γκόμεζ.

“I want you guys to know that you matter, and that your experiences are a huge part of the American story”

Here’s to the #Immigrad class of 2020! https://t.co/5WIE1suqBF

— The Immigrant Story (@TheMigrantStory) May 25, 2020