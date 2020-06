Η Alessandra Sanguinetti γεννήθηκε το 1968 και είναι Αμερικανίδα φωτογράφος. Αρκετά από τα έργα της έχουν δημοσιευθεί και είναι μέλος του Magnum Photos. Διακρίθηκε με αρκετά βραβεία από το 1997 μέχρι το 2015 και το 2005 έκανε την πρώτη της ατομική έκθεση στη gallery Yossi Milo.

Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, αλλά η Sanguinetti μετακόμισε στην Αργεντινή όταν ήταν δύο ετών και έζησε εκεί μέχρι το 2003. Τώρα ζει στο San Francisco στην California. Το 1999 η Alessandra Sanguinetti, φωτογράφιζε τη ζωή των κτηνοτρόφων στις απομονωμένες φάρμες έξω από το το Buenos Aires, όταν συνάντησε την 10χρονη Guille και Belinda. Δύο ξαδέρφες που η μία ήταν υπέρβαρη και η άλλη αρκετά αδύνατη.

Για περίπου πέντε χρόνια, όπως και η ίδια αναφέρει στην προσωπική της ιστοσελίδα, φωτογράφισε το πέρασμα από την παιδική ηλικία στην εφηβεία τους σε μια σειρά φωτογραφιών με τίτλο «The Adventures of Guille and Belinda and The Enigmatic Meaning of Their Dreams – Οι περιπέτειες της Guille και της Belinda και η αινιγματική ερμηνεία των ονείρων τους». Η ίδια όπως είχε πει τότε σε συνεντεύξεις της προσπάθησε να ερμηνεύσει το τέλος της παιδικής ηλικίας των δύο κοριτσιών, απεικονίζοντας τα όνειρά τους.

Όπως θα παρατηρήσετε κι εσείς στις φωτογραφίες παρακάτω, τα δύο κορίτσια, σπάνια κοιτάζουν τον φωτογραφικό φακό. Στις φωτογραφίες αποτυπώνεται απόλυτα ο μαγικός ρεαλισμός των Λατινοαμερικανών συγγραφέων ενώ τα όνειρα και η πραγματικότητά τους εμπλέκονται με έναν ρομαντικό και μαγικό τρόπο που καθηλώνει.

Πηγή: Alessandra Sanguinetti