Η Μαλάλα Γιουσαφζάι από το Πακιστάν, το κορίτσι που συγκλόνισε τον κόσμο όταν τον Οκτώβριο του 2012 πυροβολήθηκε στο πρόσωπο από τους Ταλιμπάν, επειδή επέμενε να πάει στο σχολείο, πλέον είναι απόφοιτος πανεπιστημίου. Είναι ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης και θέλησης για ζωή. Η 22χρονη, που έχει τιμηθεί με Νόμπελ Ειρήνης, σπούδασε πολιτική, φιλοσοφία και οικονομικά και πήρε το πτυχίο της από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

«Δύσκολο να εκφράσω την χαρά και την ευγνωμοσύνη μου που απέκτησα το πτυχίο μου στην Φιλοσοφία, Πολιτική και Οικονομία από την Οξφόρδη» αναφέρει σε ανάρτησή της στο Twitter η 22χρονη.«Δεν γνωρίζω ποια θα είναι η συνέχεια. Προς το παρόν, θα είναι Netflix, διάβασμα και ύπνος» προσθέτει.

Hard to express my joy and gratitude right now as I completed my Philosophy, Politics and Economics degree at Oxford. I don’t know what’s ahead. For now, it will be Netflix, reading and sleep. 😴 pic.twitter.com/AUxN55cUAf

— Malala (@Malala) June 19, 2020