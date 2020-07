Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών η κόρη του πρώην προέδρου της Νότιας Αφρικής Νέλσον Μαντέλα, Ζίντζι. Τα τοπικά ΜΜΕ επιβεβαίωσαν πως η Ζίτζι Μαντέλα πέθανε σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ από άγνωστη προς το παρόν αιτία, νωρίς το πρωί της Δευτέρας. Ο θάνατος επιβεβαιώθηκε και από την οικογένεια της με ανάρτηση στο Instagram συνοδευόμενη από το μήνυμα «Αναπαύσου εν ειρήνη».

Ήταν κόρη του Νέλσον και της Ουίνι Μαντέλα, ηγετικές μορφές του κινήματος κατά του Απαρτχάιντ. Μητέρα τεσσάρων παιδιών η Ζίντζι και η μεγαλύτερη αδελφή της, η Ζενάνι, μεγάλωσαν χωρίς τον πατέρα τους, ο οποίος παρέμεινε στην φυλακή επί 27 χρόνια ως πολέμιος του Απαρτχάιντ.

Από το 2015 ήταν πρέσβειρα της Νότιας Αφρικής στη Δανία ενώ επρόκειτο να γίνει επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής της χώρας της στη Λιβερία, σύμφωνα με το BBC. «Θρηνούμε την απώλεια μιας ατρόμητης πολιτικής ακτιβίστριας«, έγραψε ο πρόεδρος της Ν. Αφρικής, Σίριλ Ραμαφόζα, στο Twitter, τονίζοντας ότι η Ζίντζι Μαντέλα ήταν μια ηγέτιδα και η ίδια.

I offer my deep condolences to the Mandela family as we mourn the passing of a fearless political activist who was a leader in her own right. Our sadness is compounded by this loss being visited upon us just days before the world marks the birthday of the great Nelson Mandela. pic.twitter.com/RC0YQ6VEvf

— Cyril Ramaphosa 🇿🇦 #StaySafe (@CyrilRamaphosa) July 13, 2020