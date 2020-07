Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς… γιόρτασε ένα γλυκό και καλαισθητο post τα γενέθλια της κόρη της, Κάρι.

Η διάσημη ηθοποιός δημοσίευσε στο προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram ένα βίντεο με σπάνιες φωτογραφίες της κόρης της και αρχεία βίντεο, όπου φαίνεται η ξεχωριστή προσωπικότητά της νεαρής κοπέλας.

«Η Κάρι έγινε 17 σήμερα. Πόση χαρά μου έχουν φέρει αυτά τα χρόνια. Δεν παύεις ποτέ να με εντυπωσιάζεις και η αγάπη μου για σένα είναι ατελείωτη» έγραψε η γνωστή χολιγουντιανή πρωταγωνίστρια στη λεζάντα που συνόδευε το βίντεο, με την κόρη της να της απαντά στα σχόλια «Ευχαριστώ που μου έδωσες το δώρο της ζωής. Είσαι το καλύτερο πρότυπο και η μεγαλύτερη έμπνευση για μένα».

Ποια είναι η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς – βιογραφικό

H Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς (Catherine Zeta-Jones, 25 Σεπτεμβρίου 1969) είναι ηθοποιός από την Ουαλία. Ξεκίνησε την καριέρα της στο θέατρο από μικρή ηλικία. Αφού πρωταγωνίστησε σε αρκετές βρετανικές και αμερικανικές τηλεταινίες και έπαιξε μικρούς ρόλους σε ταινίες, εμφανίστηκε στην τηλεοπτική σειρά The Darling Buds of May από το 1991 μέχρι το 1993. Ήρθε στο προσκήνιο με ρόλους σε χολιγουντιανές ταινίες όπως την περιπετειώδη ταινία Η Μάσκα του Ζορό (The Mask of Zorro, 1998) και το θρίλερ Διπλή Παγίδα (Entrapment, 1999). Ο ρόλος που την έκανε να ξεχωρίσει ήταν αυτός στο Traffic (2000), για τον οποίο έλαβε την πρώτη της υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα.

Η Ζέτα-Τζόουνς αργότερα πρωταγωνίστησε ως Βίλμα Κέλι στην κινηματογραφική μεταφορά του μιούζικαλ Σικάγο (Chicago, 2002), μια κριτική και εμπορική επιτυχία, για την οποία βραβεύτηκε με Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου, BAFTA, Screen Actors Guild Award και έλαβε υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα. Αργότερα εμφανίστηκε στη ρομαντική κωμωδία Αβάσταχτη Γοητεία (Intolerable Cruelty, 2003) και στην κωμωδία Η Συμμορία των Δώδεκα (Ocean’s Twelve, 2004). Επίσης πρωταγωνίστησε στη συνέχεια της ταινίας του 1998 Ο Θρύλος του Ζορό (The Legend of Zorro, 2005), στο βιογραφικό ρομαντικό θρίλερ Αψηφώντας το Θάνατο (Death Defying Acts, 2008) και στο ψυχολογικό θρίλερ Παρενέργειες (Side Effects, 2013).

Το 2010 κέρδισε το Tony Καλύτερης Ηθοποιού σε Μιούζικαλ για το ρόλο της ως Ντέζιρι στο A Little Night Music.

Είναι παντρεμένη με τον Μάικλ Ντάγκλας από το έτος 2000 και μαζί έχουν αποκτήσει δυο παιδιά.