Μία ακόμη γυναικοκτονία συγκλονίζει την Τουρκία. Η Pinar Gultekin είναι ένα ακόμη θύμα της πατριαρχίας. Βρέθηκε άγρια δολοφονημένη από τον πρώην σύντροφο της, Cemal Metin Avci. Η οικογένεια της την έψαχνε από τις 16 Ιουλίου. Είχε χάσει κάθε επαφή μαζί της τις τελευταίες πέντε μέρες. Δεν μπορούσε να τη βρει γιατί η Pinar Gultekin ήταν νεκρή.

Στις 16 Ιουλίου ο πρώην σύντροφος της ζήτησε από την 27χρονη φοιτήτρια να τον ακολουθήσει στο εξοχικό του. Εκεί την χτύπησε και την άφησε λιπόθυμη στο έδαφος. Στη συνέχεια τη δολοφόνησε όταν εκείνη ήταν χωρίς τις αισθήσεις της. Ο 32χρονος μετέφερε το σώμα της σε δασική περιοχή και αφού το κάλυψε με τσιμέντο, το έκαψε μέσα σε έναν κάδο απορριμάτων. Τελικά το σώμα της γυναίκας εντοπίστηκε στις καμένο σε δασική περιοχή στο Εμιράτο του Μεντεσέ της Τουρκίας στις 20 Ιουλίου.

Οι αρχές είχαν ειδοποιηθεί για την εξαφάνιση της 27χρονης φοιτήτριας από την οικογένεια της που την αναζητούσε. Αφού αναζήτησαν τα ίχνη του πρώην συντρόφου της τον κάλεσαν για κατάθεση. Αρχικά ο Avci δεν παραδέχτηκε ότι είχε διαπράξει το φόνο. Ωστόσο υπέπεσε σε αντιφάσεις και ομολόγησε όταν οι αρχές του έδειξαν βίντεο από κάμερες ασφαλείας στο οποίο φαινόταν να αγοράζει δύο μπουκάλια με βενζίνη από βενζινάδικο. Στην ομολογία του είπε ότι αρχικά την χτύπησε επειδή αρνήθηκε να τα ξαναβρούν και τη δολοφόνησε όταν ήταν λιπόθυμη.

Στην κατάθεση του ο Avci, που είναι παντρεμένος, κατηγόρησε το θύμα, μια συνήθη πρακτική που χρησιμοποιούν άντρες που δολοφονούν γυναίκες. «Με απειλούσε ότι θα πει στη γυναίκα μου για τη σχέση μας. Μου ζητούσε λεφτά για να μην το κάνει. Tην σκότωσα σε μια στιγμή οργής», είπε χαρακτηριστικά.

Η Υπουργός οικογενειακών, εργατικών και κοινωνικών υποθέσεων, Zehra Zümrüt Selçuk, δήλωσε ότι το υπουργείο θα συμμετάσχει στην υπόθεση προκειμένου όπως είπε « ο δολοφόνος να τιμωρηθεί με τη βαρύτερη ποινή».

Το hastag #pınargültekin την τελευταία ώρα συγκέντρωσε 3.050 tweets, ενώ μέχρι τις 21 Ιουλίου είχαν καταγραφεί συνολικά 716.000 tweets. Χιλιάδες χρήστες των social media εκφράζουν την οργή, τη λύπη και την αγανάκτησή τους για απεχθές έγκλημα. Ανάμεσά τους και ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέμπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος, σε ανάρτησή του στο Twitter, εξέφρασε τη θλίψη του και καταδίκασε όλα τα εγκλήματα σε βάρος των γυναικών.

Ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Τουρκίας υποστηρίζουν πως η αυξανόμενη βία κατά των γυναικών προέρχεται από τις κυβερνητικές πολιτικές προστασίας των ανδρών, αφού οι ποινές δεν είναι καθόλου αποτρεπτικές.

Oι γυναικοκτονίες στην Τουρκία

Οι γυναικοκτονίες στην Τουρκία λαμβάνουν διαστάσεις επιδημίας. Ο αριθμός τους αυξάνεται σταθερά κάθε χρόνο: Τουλάχιστον 146 γυναίκες δολοφονήθηκαν τους πρώτους έξι μήνες του 2020, 474 το 2019, 440 το 2018, 409 το 2017, 328 το 2016, 303 το 2015, 294 το 2014 και 237 το 2013. Η λίστα των θυμάτων ολοένα και μεγαλώνει παρά το γεγονός ότι η Τουρκία ήταν μια από τις πρώτες χώρες που επικύρωσαν την ευρωπαϊκή συνθήκη για τη βία κατά των γυναικών. Η οργάνωση We Will Stop Femicides, με έδρα την Κωνσταντινούπολη αναφέρει ότι τον Μάιο του 2020 καταγράφηκαν 21 γυναικοκτονίες ενώ άλλες 18 γυναίκες βρέθηκαν ύποπτα νεκρές.

Ποιος τις σκότωσε

Aπό τα 21 γυναίκες, 8 δολοφονήθηκαν από τους άντρες που ήταν παντρεμένες, 2 από τους άντρες που είχαν σχέση, 3 από γνωστούς τους άντρες, 3 από συγγενείς τους, 1 από το γιο της και 2 από κάποιον δράστη που δεν γνώριζαν.

Οι περισσότερες δολοφονήθηκαν στα σπίτια τους και στη μέση του δρόμου

Από τα 21 θύματα, 10 δολοφονήθηκαν στα σπίτια τους, 7 στη μέση του δρόμου, 1 μέσα σε αμάξι και μία σε αγροτική περιοχή. Για δύο γυναίκες δεν έχει βρεθεί ο τόπος της δολοφονίας τους. Σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες, ο αριθμός των γυναικών που δολοφονήθηκαν στο δρόμο αυξήθηκε.

Οι περισσότερες δολοφονήθηκαν με όπλα

Από τις 21 γυναικοκτονίες, 11 διαπράχθηκαν με όπλα, 7 με αιχμηρά αντικείμενα, ενώ για 3 δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός ο τρόπος.