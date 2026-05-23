Women's Champions League: Η Μπαρτσελόνα κέρδισε (4-0) τη Λιόν και ξανανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης

Η Μπαρτσελόνα πήρε τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης με θριαμβευτική νίκη (4-0) στο Όσλο απέναντι στη Λιόν.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία της το Champions League Γυναικών με 4-0 απέναντι στη Λιόν στον τελικό-τιτανομαχία μεταξύ των δύο πιο επιτυχημένων ομάδων στην Ευρώπη. Η Λιόν είναι η πολυνίκης της διοργάνωσης με 8 κατακτήσεις, ενώ η Μπάρτσα είχε 3 κατακτήσεις τα προηγούμενα 5 χρόνια. Η ομάδα της Καταλονίας έπαιξε για τα πρώτα 70 λεπτά χωρίς την Αιτάνα Μπονματί, νικήτρια της Χρυσής Μπάλας τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς προέρχεται από τραυματισμό. 

Το ματς

Ο αγώνας ξεκίνησε πολύ δυνατά, με τις δύο ομάδες να έχουν αρκετές φάσεις. Η πρώτη μεγάλη φάση ήταν της Μπαρτσελόνα στο 11' με άστοχο πλασέ της Πουτέγιας. Η Λιόν απάντησε 3 λεπτά αργότερα με τη Χιπς να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά, το γκολ όμως ακυρώθηκε μετά από εξέταση VAR.

Μεγάλη στιγμή είχε και η Πάγιορ της Μπαρτσελόνα στο 18' που δεν κατάφερε να «κρεμάσει» επιτυχώς την Έντλερ. Σε γενικές γραμμές η Λιόν ήταν πιο πειστική στο πρώτο ημίχρονο, κάνοντας την Μπαρτσελόνα να δείχνει αποπροσανατολισμένη, σπάνιο θέαμα τα τελευταία χρόνια.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε εξίσου δυνατά και για τις δύο ομάδες, αλλά η Μπαρτσελόνα μπήκε καλύτερα σε σχέση με το πρώτο μέρος. Στο 55', κόντρα στη ροή του αγώνα μέχρι τότε, η Πάγιορ με πλασέ σκόραρε για το 1-0 της Μπαρτσελόνα.

Στο 61' η Μπραντ έκανε ένα πολύ καλό σουτ στη γωνία της Κολ, αλλά η Ισπανίδα τερματοφύλακας κατάφερε να αποκρούσει. Στο 70' η Πάγιορ σκόραρε ξανά μετά από σέντρα της Παραγιουέλο και διπλασίασε τα τέρματα της Μπαρτσελόνα.

Στο 75' η Τσαγουίνγκα βγήκε τετ-α-τετ με την Κολ, αλλά η τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα δε νικήθηκε ούτε αυτή τη φορά. Στο 90' η Παραγιουέλο σκόραρε και εκείνη για το 3-0 με απίστευτο σουτ από τα όρια της περιοχής. Η ίδια σκόραρε ξανά στο 90+3' και έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη

Μπαρτσελόνα: Κολ, Μπατγέ, Παρέδες, Λεόν, Μπρουχτς (Καμαρά 85'), Σεραχόρντι (Μπονματί 70'), Γκουιχάρο, Πουτέγιας (Ναζαρέτ 85'), Χάνσεν (Πίνα 62'), Παραγιουέλο, Πάγιορ

Λιόν: Έντλερ, Λόρενς, Ρενάρ, Ένγκεν, Μπασά, Χιπς, Ντουμορνέ, Γιοχάνες (Σράντερ 73'), Μπεσό (Τσαγουίνγκα 66'), Μπραντ, Χάγκερμπεργκ (Κατοτό 66')

