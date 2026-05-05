World Snooker Championship: «Ντου» από μοντέλο του OnlyFans κατά τη διάρκεια του τελικού
Ο τελικός του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σνούκερ στο «Crucible Theatre» ανάμεσα στον Σον Μέρφι και τον Γου Γιζέ, διεκόπει μετά απο την εισβολή μοντέλου του OnlyFans.
Την ώρα που ο Γου Γιζέ ετοιμαζόταν να κάνει το χτύπημά του, η συγκεκριμένη γυναίκα «μπούκαρε» στην αίθουσα προκαλώντας αναστάτωση.
Όμως, γρήγορα ταυτοποιήθηκε ως η Sasha Swan, δημιουργός περιεχομένου και μοντέλο. Όπως φαίνεται στο βίντεο διαμαρτύρεται κατά της τηλεοπτικής άδεις του BBC.
Το «Ντου» της Sasha Swan
Η παρέμβαση του διαιτητή, Rob Spencer, ήταν άμεση και δεν επέτρεψε στο μοντέλο να πλησιάσει τους παίκτες και απομακρύνθηκε από την αίθουσα.
Το BBC από την πλευρά του απέφυγε την προβολή του γεγονότος, με τον σχολιαστή, John Parrott να απολογείται για τη σύντομη διακοπή: «η αναστάτωση αντιμετωπίστηκε άμεσα» δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο Γου Γιζέ πήρε το προβάδισμα
Παρά την διακοπή,ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά και ο Γου Γιζέ προηγείται με 10-7 επί του Σον Μέρφι, την πρώτη ημέρα της αναμέτρησης.