Δημοσιογράφος, αυτός ο εχθρός του λαού

Στην άλλη πλευρά της γραμμής είναι αμερικανός αξιωματούχος που ουδέποτε κατονομάστηκε για λόγους προστασίας του. Καλεί για να προειδοποιήσει την εφημερίδα ότι ο ανταποκριτής της στο Κάιρο, Ντέκλαν Ουόλς, αναμένεται να συλληφθεί από τις αιγυπτιακές αρχές. Το παράδοξο στο τηλεφώνημα αυτό, όπως αποκάλυψε δύο χρόνια μετά ο εκδότης των NYT, Άρθουρ Σάλτσμπεργκέρ, ήταν ότι η διακυβέρνηση Τραμπ γνώριζε για την απειλή, ωστόσο είχε επιλέξει να μην πράξει απολύτως τίποτα.

Πίσω στο επίμαχο 2017, οπότε και ο Τραμπ είχε ήδη διανύσει το πρώτο έτος της προεδρίας του, μίας θητείας που ακόμα και σήμερα είναι γεμάτη με σκληρές μετωπικές συγκρούσεις με τα ΜΜΕ. Ο αμερικανός πρόεδρος, τον Φεβρουάριο του 17, είχε πιάσει το κινητό του τηλέφωνο και πληκτρολόγησε στο Twitter ότι οι New York Times, το NBC News, το ABC, το CBS, και το CNN ήταν Μέσα γεμάτα με "fake news" (ψευδείς ειδήσεις) και έφτανε στο σημείο να τα χαρακτηρίσει "εχθρούς του λαού" ("enemy of the people").

The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People!