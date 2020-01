Αυστραλία φωτιά: Η πύρινη κόλαση από δορυφόρο [vids, pic]

Αυστραλία φωτιά: Φωτογραφίες αποκάλυψης από τις πυρκαγιές που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 25 ανθρώπους, έχουν απανθρακώσει εκατομμύρια ζώα και έχουν προκαλέσει ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή.

Αυστραλία φωτιά: Περισσότερα από 80 εκατομμύρια στρέμματα έχουν καεί μέχρι στιγμής, μια περιοχή σχεδόν ίση με την έκταση της Αυστρίας. Αξιωματούχοι της πυροσβεστικής στην Αυστραλία εκμεταλλευόμενοι την ύφεση των ακραίων καιρικών φαινομένων προσπαθούν να περιορίσουν τις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν κοστίσει μέχρι στιγμής τη ζωή σε 25 ανθρώπους στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, να ανοίξουν μπλοκαρισμένους δρόμους και να απομακρύνουν πολίτες που παρέμεναν εγκλωβισμένοι επί ημέρες. Τη Δευτέρα 6 Ιανουαρίου, είναι η δεύτερη ημέρα που σημειώνεται ελαφρά βροχή και δροσεροί άνεμοι, με αποτέλεσμα να υπάρξει μια σχετική ανακούφιση από τις φλόγες που έχουν κατακάψει δύο πολιτείες της Αυστραλίας. Οι αρχές προειδοποιούν ωστόσο, ότι αργότερα αυτή την εβδομάδα οι μετεωρολογικές συνθήκες θα αλλάξουν και πάλι ευνοώντας τις πυρκαγιές.

Έφεδροι του στρατού - η μεγαλύτερη κινητοποίηση εφέδρων του στρατού, με 3.000 άντρες να καλούνται να συνδράμουν στις προσπάθειες αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης, διανομής τροφίμων και καυσίμων στις πληγείσες περιοχές - καθώς και Αυστραλοί πυροσβέστες με τη συνδρομή συναδέλφων τους από τις ΗΠΑ και τον Καναδά, έχουν αναπτυχθεί στις τρεις πολιτείες της που έχουν καταστραφεί από τις πυρκαγιές και ελπίζουν να καταφέρουν να εκμεταλλευθούν τις περιορισμένες βροχοπτώσεις και τη σχετική πτώση της θερμοκρασίας προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές.

Skies turned bright red on the beach in southeast Australia on Sunday as deadly bushfires continue to burn.



Rain has brought some measure of relief, but officials warn the showers won't put out all the fires before conditions deteriorate again this week. https://t.co/Mv389yT4Gd pic.twitter.com/XxIOZRDxJb — ABC News (@ABC) January 6, 2020

Australia is on fire and over half a BILLION animals have already died. The world needs to do something now! 😭😭😭 #PrayForAustralia pic.twitter.com/YDVbWC5INU — Science & Nature (@ScienceNature6) January 6, 2020

Το τελευταίο 48ωρο, το γύρο του διαδικτύου κάνει μια εικόνα – χάρτης της Αυστραλίας στην οποία αποτυπώνονται τα ενεργά μέτωπα πυρκαγιών. Παρότι δεν πρόκειται για πραγματική λήψη από δορυφόρο, η εικόνα σοκάρει καθώς βασίζεται σε επίσημα στοιχεία της NASA για τις πυρκαγιές στην Αυστραλία.

A 3D visualisation of the fires in Australia by Anthony Hearsey [IG: https://t.co/KT8FFYNg8N]. The data used come from NASA’s FIRMS (Fire Information for Resource Management System) between 05/12/19 - 05/01/20 [check here the source of the data: https://t.co/jwP6MF9Z1R] pic.twitter.com/FKes61P5CA — Massimo (@Rainmaker1973) January 5, 2020

«Κανείς δεν μπορεί να επαναπαυθεί. Μεγαλύτερος κίνδυνος πυρκαγιάς αναμένεται προς το τέλος της εβδομάδας αυτής, με θερμό καιρό», προειδοποίησε ο πρωθυπουργός της πολιτείας Βικτόρια Ντάνιελ Άντριους. Οι αρχές έχουν αυξήσει τις προσπάθειές τους να προσφέρουν είδη πρώτης ανάγκης και να απεγκλωβίσουν ανθρώπους που παρέμεναν επί ημέρες παγιδευμένοι από τις πυρκαγιές σε παράκτιες πόλεις. «Επικεντρωνόμαστε στο ανθρώπινο κόστος και το κόστος ανοικοδόμησης των ζωών των ανθρώπων», σχολίασε ο Αυστραλός πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον από την Καμπέρα, αφού ανακοίνωσε την παροχή 2 δισεκ. δολαρίων Αυστραλίας σε διάστημα δύο ετών στη νεοσυσταθείσα Εθνική Υπηρεσία Ανασυγκρότησης από τις Πυρκαγιές.

