Φωτιά στη Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν απειλές για νεκρούς και καταστροφές - Παγκόσμια αναταραχή [vid & pics]

Φωτιά στη Μέση Ανατολή: Εκατομμύρια πολιτών γέμισαν τους κεντρικούς δρόμους για να πουν το τελευταίο αντίο στο στρατηγό της Κουντ, της ειδικής ομάδας των "Φρουρών της Επανάστασης". Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Καμενεΐ τέλεσε με δάκρυα στα μάτια τη νεκρώσιμο ακολουθία, την ώρα η χώρα του ορκίζεται για εκδίκηση για τη δολοφονία του Σουλεϊμανί, την περασμένη Παρασκευή, στο Ιράκ, με χτύπημα από drone μετά από εντολή Τραμπ.

"Μην απειλείτε ποτέ το ιρανικό έθνος", τόνισε ο πρόεδρος του Ιράν Χασάν Ροχανί σε μήνυμά του στο Twitter απαντώντας στις πολεμικές δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε το Σάββατο να πλήξει 52 ιρανικούς στόχους. "Αυτοί που αναφέρουν τον αριθμό 52 θα πρέπει επίσης να θυμούνται τον αριθμό 290. # IR655", γράφει ο Ροχανί αναφερόμενος στην τραγωδία με το Airbus της πτήσης 655 της Iran Air που καταρρίφθηκε τον Ιούλιο του 1988 από αμερικανικό πλοίο πάνω από τον Κόλπο και στοίχισε τη ζωή 290 ανθρώπων. Τριάντα και πλέον χρόνια μετά τα γεγονότα, αυτή η καταστροφή, για την οποία το Ιράν περιμένει ακόμη μια επίσημη συγνώμη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συνεχίζει να στοιχειώνει τη συλλογική μνήμη του Ιράν, όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες η ομηρεία 52 διπλωματών τους επί 444 ημέρες στην αμερικανική πρεσβεία της Τεχεράνης το 1979.

