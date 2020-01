Αμερική Ιράκ: Αποσύρεται ο συνασπισμός δυνάμεων υπό τις ΗΠΑ - Ραγδαίες εξελίξεις

Αμερική Ιράκ: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο Ιράκ λίγες μέρες μετά τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, καθώς όπως έγινε γνωστό ο επικεφαλής των αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράκ ενημέρωσε την κυβέρνηση της Βαγδάτης ότι ο συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ θα αποχωρήσει από τη χώρα, με φόντο τις απειλές Τραμπ για κυρώσεις. «Σεβόμαστε την κυρίαρχη απόφαση σας να διατάξετε την αναχώρησή μας», αναφέρεται μεταξύ άλλων στη σχετική επιστολή, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Στην ίδια επιστολή προστίθεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα επανατοποθετηθούν τις επόμενες μέρες και εβδομάδες για να προετοιμαστούν για τη συγκεκριμένη κίνηση. Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από το αμερικανικό Πεντάγωνο.

Να σημειωθεί ότι την Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ότι θα επιβάλλει «πολύ ισχυρές» κυρώσεις σε βάρος του Ιράκ εάν υποχρεωθούν να φύγουν τα στρατεύματα των ΗΠΑ από την ιρακινή επικράτεια, μετά την έγκριση από το ιρακινό κοινοβούλιο ψηφίσματος που αξιώνει την εκδίωξή τους από τη χώρα. «Αν απαιτήσουν πράγματι να φύγουμε, αν δεν το κάνουν σε πολύ φιλική βάση, θα τους επιβάλλουμε κυρώσεις που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ», διεμήνυσε ο Τραμπ, ο οποίος εκφράστηκε επί του προεδρικού αεροσκάφους. «Θα κάνουν τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν να μοιάζουν μάλλον αδύναμες», συμπλήρωσε ο πρόεδρος Τραμπ. «Έχουμε μια πάρα πολύ ακριβή αεροπορική βάση εκεί. Κόστισε δισεκατομμύρια δολάρια να οικοδομηθεί, πολύ πριν αναλάβω (την προεδρία). Δεν θα φύγουμε αν δεν μας δώσουν τα λεφτά μας πίσω γι’ αυτήν», είπε ακόμη ο Αμερικανός πρόεδρος.

