Ρόμπερτ Ντε Νίρο για Σουλεϊμανί: Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα τι έχει κάνει

Ρόμπερτ Ντε Νίρο για Σουλεϊμανί: Ο γνωστός ηθοποιός δε μασάει τα λόγια του όταν αναφέρεται στην αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, ο ίδιος σχολίασε με έναν αποκαλυπτικό βίντεο την δολοφονία του Κασέμ Σουλεϊμανί με εντολή Τραμπ. Στο βίντεο φαίνεται πλήθος κόσμου να θρηνεί για τον δημοφιλή στρατηγό, ενώ ο Ντε Νίρο σχολιάζει: Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα τι έχει κάνει.

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο ντε Νίρο ασκεί σκληρή κριτική κατά του προέδρου Τραμπ. Μάλιστα, σε άλλο tweet σχολιάζει: "Ο πρόεδρός μας θα ξεκινήσει πόλεμο με το Ιράν, γιατί δεν έχει καμία απολύτως ικανότητα διαπραγμάτευσης. Είναι αδύναμος και αναποτελεσματικός. Έτσι, πιστεύω θα επιτεθεί στο Ιράν λίγο πριν τις εκλογές. Πιστεύει ότι είναι ο μόνος τρόπος να νικήσει..."

This is Suleimani’s funeral in Ahvaz, Iran. Trump has no idea what he has done: https://t.co/9jcPLAv81T #TrumpsWar pic.twitter.com/sQ7O6gbycs

"Our president will start a war with Iran, because he has absolutely no ability to negotiate. He's weak and he's ineffective ... So, I believe he will attack Iran prior to the election ... he thinks it's the only way he can get elected. Isn't it pathetic?" https://t.co/9jcPLAv81T pic.twitter.com/43GXZxVIQY