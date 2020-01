Πτώση αεροσκάφους Ιράν: Βρέθηκε το μαύρο κουτί - Αυτές είναι οι εθνικότητες των 176 επιβαινόντων [vid, pics]

Πτώση αεροσκάφους Ιράν: Κατά τις ίδιες πηγές η συντριβή προκλήθηκε από τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε το αεροσκάφος της εταιρείας Ukrainian International Airlines τρία λεπτά μετά την απογείωσή του στις 2:44 τα ξημερώματα (ώρα Ιράν). Το αεροσκάφος, σύμφωνα με το Fars, είχε προορισμό την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο. Σύμφωνα με πληροφορίες ιρανοί διασώστες βρήκαν το ένα από τα δύο μαύρα κουτιά του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών από τη συντριβή δεν υπάρχει ούτε ένας επιζών επιβεβαιώνοντας τους φόβους που είχαν εκφράσει νωρίτερα τόσο Ιρανός αξιωματούχος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης όσο και εκπρόσωποι της Ερυθράς Ημισελήνου καθώς το αεροπλάνο έπιασε φωτιά μετά τη συντριβή του.

Στα social media έκαναν την εμφάνισή τους βίντεο που φέρεται να έχουν καταγράψει την στιγμή της πτώσης του αεροσκάφους:

All 167 passengers and 9 crew members onboard the Boeing 737-8KV of #Ukraine International Airlines with UR-PSR register (Flight AUI752/PS752) have lost their lives in the crash of their airplane in #Shahriar, #Iran. Video shows the moment after the crash👇 pic.twitter.com/iISVuDjrwy