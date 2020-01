Ιράν ΗΠΑ Ιράκ: Επίθεση με ρουκέτες κατά Αμερικανικών βάσεων από τον ιρανικό στρατό [vid]

Ιράν ΗΠΑ Ιράκ: Tο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA ανέφερε πως «μαχητές της δύναμης Αλ Κουντς, ξεκίνησαν την πετυχημένη επιχείρηση με το όνομα “Μάρτυρας Σουλεϊμανί” πυροδοτώντας δεκάδες πυραύλους εδάφους – εδάφους που στόχευαν τις τρομοκρατικές αμερικανικές δυνάμεις εισβολής». Η εκτόξευση των ρουκετών έχει επιβεβαιωθεί, ωστόσο άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για επίθεση με τουλάχιστον 30 ρουκέτες ενώ αμερικανική πηγή επιβεβαίωσε πώς η βάση al Asad επλήγη από 13 πυραύλους. Ο ιρακινός στρατός έκανε λόγο για 22 πυραύλους, όπου οι 17 έπληξαν τη βάση Αλ Άσαντ και οι 5 τη βάση Έρμπιλ.

Το ιρανικό αγγλόφωνο τηλεοπτικό δίκτυο Press TV ανέφερε μέσω Twitter ότι το σώμα των Φρουρών της Επανάστασης «προειδοποιεί για ακόμα πιο συντριπτικά αντίποινα σε περίπτωση οποιασδήποτε νέας επίθεσης» τόσο σε άλλους αμερικανικούς στόχους, όσο και στο Ισραήλ, αλλά και στους συμμάχους των Αμερικανών. Η Τεχεράνη διεμήνυσε πως αν η χώρα δεχθεί επίθεση με βόμβες, θα εξαπολύσει εκτεταμένη επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και στη Χάιφα του Ισραήλ. Το πρακτορείο FARS έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από τις εκτοξεύσεις τονίζοντας ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις «θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουν και να υπερασπιστούν το προσωπικό, τους εταίρους και τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή».

An explosion can be seen as missiles hit what is believed to be Al Asad military base in Iraq.



