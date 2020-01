Πτώση αεροσκάφους Ιράν: Βρέθηκε το μαύρο κουτί του Boeing [vid]

Πτώση αεροσκάφους Ιράν: Το μαύρο κουτί από το αεροσκάφος Boeing 737 της εταιρείας Ukraine International Airlines που συνετρίβη λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης ανέσυραν Ιρανοί διασώστες. σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό δίκτυο IRIB. Το αεροσκάφος συνετρίβη χωρίς να εκπέμψει σήμα κινδύνου. Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση και τον ουκρανό πρωθυπουργό, στο ουκρανικό αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 176 άνθρωποι - 167 επιβάτες και εννέα μέλη πληρώματος - εκ των οποίων 32 αλλοδαποί.

Η ουκρανική πρεσβεία στο Ιράν έσπευσε να ανακοινώσει πως η συντριβή του αεροσκάφους οφείλεται σε βλάβη στον κινητήρα του και δεν σχετίζεται με τρομοκρατία. Προς το παρόν η Ukraine International Airlines (UIA) δεν έχει κάνει κάποια ανακοίνωση για το συμβάν, το οποίο είναι το πρώτο θανατηφόρο δυστύχημα για την εταιρεία. Στα social media δημοσιεύτηκαν βίντεο που φέρεται να έχουν καταγράψει την στιγμή της πτώσης του αεροσκάφους:

All 167 passengers and 9 crew members onboard the Boeing 737-8KV of #Ukraine International Airlines with UR-PSR register (Flight AUI752/PS752) have lost their lives in the crash of their airplane in #Shahriar, #Iran. Video shows the moment after the crash👇 pic.twitter.com/iISVuDjrwy