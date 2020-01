Οττάβα πυροβολισμοί: Ένας νεκρός - Τρεις σε κρίσιμη κατάσταση - Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη [vids]

Οττάβα πυροβολισμοί: Συναγερμός έχει σημάνει στην Οττάβα του Καναδά από άνδρα που άρχισε να πυροβολεί εναντίον πολιτών. Όπως μεταδίδουν τοπικά Μέσα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με σοβαρά τραύματα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στη Gilmour Street, στο κέντρο της πόλης.

Η περιοχή απέχει περίπου ένα χιλιόμετρο νότια του Κοινοβουλίου. Ευρεία αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη. Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Όπως λένε αξιωματούχοι της Αστυνομίας, η περιοχή είναι πλέον ασφαλής και το συμβάν θεωρείται λήξαν. Νωρίτερα, με ανάρτηση στο twitter, καλούσαν τους πολίτες να μείνουν μακριά από το σημείο.

ATTENTION Please avoid the area. Situation still active. https://t.co/egKwoxsQ8Q