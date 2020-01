Κάρλος Γκοσν: Η κινηματογραφική διαφυγή του πρώην προέδρου της Nissan στο Λίβανο [vid]

Κάρλος Γκοσν: Στο βίντεο φαίνεται ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της Nissan και της Renault να βρίσκεται στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο με προορισμό το Λίβανο. «Κάμερα ασφαλείας του αεροδρομίου δείχνει πως ο πρώην πρόεδρος της Nissan, Κάρλος Γκοσν να μεταφέρεται σε όχημα που φτάνει σε αεροπλάνο στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης της Τουρκίας», γράφει ο γνωστός δημοσιογράφος στο twitter. Ο Γκοσν έφυγε κρυφά από την Ιαπωνία και μέσω Κωνσταντινούπολης πήγε στο σπίτι του, στο Λίβανο, μόλις πριν από μια εβδομάδα.

Για την αναχώρηση του πρώην προέδρου της Nissan Κάρλος Γκοσν από την Ιαπωνία, η Nissan εξέδωσε την εξής ανακοίνωση: «Όπως ανακοινώθηκε από την ιαπωνική εισαγγελία, η απόδραση του πρώην προέδρου Κάρλος Γκοσν στoν Λίβανο, χωρίς την άδεια του δικαστηρίου και κατά παράβαση των όρων της εγγύησής του, αποτελεί πράξη που αψηφά το δικαστικό σύστημα της Ιαπωνίας. Η Nissan το βρίσκει αυτό εξαιρετικά δυσάρεστο. Η Nissan ανακάλυψε πολυάριθμες πράξεις κακοδιαχείρισης εκ μέρους του Κάρλος Γκοσν, μέσω εμπεριστατωμένης και λεπτομερειακής εσωτερικής έρευνας.

Δείτε το βίντεο της διαφυγής

The airport security camera footage shows fugitive ex-Nissan chairman Carlos Ghosn being transported in a vehicle to #Lebanese-bound plane in #Turkey's Istanbul Airport. pic.twitter.com/5uqZj3qQ98