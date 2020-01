Πόλεμος ΗΠΑ Ιράν: Γιατί ο Τραμπ απέφυγε την κλιμάκωση της στρατιωτικής σύγκρουσης και επέλεξε κυρώσεις και απειλές [vid]

Πόλεμος ΗΠΑ Ιράν: Προτού καν αναφερθεί στους αγαπητούς του Αμερικανούς, ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε την απειλή ή την υπόσχεση του απέναντι στο Ιράν: Δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Κι αμέσως μετά ξετύλιξε το σκεπτικό της απόφασης του, να επιβάλει αυστηρότερες οικονομικές κυρώσεις στην Τεχεράνη, να διαβεβαιώσει ότι ουδείς Αμερικανός έχασε τη ζωή του από την πυραυλική επίθεση στις δύο στρατιωτικές βάσεις στο Ιράκ και να δικαιολογήσει την απόφαση του να δολοφονήσει τον Κασέμ Σουλεϊμανί, επειδή "ήταν ο νούμερο ένα τρομοκράτης που είχε βαμμένα με αμερικανικό αίμα τα χέρια του". Συνέχισε, λέγοντας ότι "το Ιράν φαίνεται ότι υποχωρεί". Και εκεί έδωσε τον τόνο του διαγγέλματος του. Το Ιράν υποχωρεί, άρα... και εμείς δεν θα απαντήσουμε με το ίδιο (στρατιωτικό) νόμισμα.

Αμέσως μετά το διάγγελμα Τραμπ, τα αμερικανικά δίκτυα γέμισαν με αναλύσεις που επισήμαναν την απόφαση του αμερικανού προέδρου να μην κλιμακώσει άλλο την ένταση. Ο αναλυτής του CNN Νικ Πάτον Ουόλς επισήμανε ότι "η στρατιωτική κλιμάκωση φαίνεται ότι τελείωσε" και πως "οι δηλώσεις Τραμπ καταδεικνύουν ότι δεν θα υπάρξει πολεμική απάντηση". Ο ίδιος αναλυτής καταλήγει ως εξής: Ο Τραμπ φαίνεται ότι ξεπέρασε το εμπόδιο των χθεσινοβραδινών θεατρικών επιθέσεων. Ωστόσο έχει ακόμα πολλά με τα οποία πρέπει να ασχοληθεί στο μακρύ ορίζοντα, προσπερνώντας την τωρινή υπερβολικά οργισμένη απειλή του Ιράν και ετοιμάζοντας μια συγκεκαλυμμένη αιματηρή εκδίκηση σε βάθος χρόνου.

Από την πλευρά του, το NBC News έκανε λόγο για απροθυμία του Τραμπ να πάει μόνος του σε πόλεμο με το Ιράν, καθώς ουδείς τάχθηκε με το πλευρό του. Η αλήθεια είναι ότι άπαντες ζήτησαν αποκλιμάκωση της έντασης και επιστροφή στο τραπέζι των συνομιλιών.

Ειδικότερα, Πούτιν και Ερντογάν, που είχαν κατ' ιδίαν συνάντηση, απηύθυναν έκκληση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να δώσουν προτεραιότητα στη διπλωματία και να αποκλιμακώσουν την ένταση, προειδοποιώντας ότι η ανταλλαγή επιθέσεων εκ μέρους της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης θα προκαλέσουν έναν νέο κύκλο αποσταθεροποίησης στην περιοχή. Στην έκκληση τους, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Κρεμλίνου, αναφέρεται ότι Ρωσία και Τουρκία ανησυχούν για την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και για τις αρνητικές συνέπειες που έχει για το Ιράκ. Παράλληλα, αξιολογούν τη δολοφονία Σουλεϊμανί ως πράξη που υπονομεύει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, στο διάγγελμα του είπε ότι "θα ζητήσω από το ΝΑΤΟ να έχει μεγαλύτερη εμπλοκή στη Μέση Ανατολή". Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, σε δηλώσεις του νωρίτερα, καταδίκασε την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων εναντίον βάσεων στο Ιράκ όπου σταθμεύουν στρατιώτες των ΗΠΑ και επανέλαβε την έκκληση του για αυτοσυγκράτηση.

Τα ίδια από τις χώρες της Ευρώπης: Η Γαλλία καταδίκασε τα ιρανικά πλήγματα εναντίον βάσεων όπου σταθμεύουν Αμερικανοί στρατιώτες στο Ιράκ και κάλεσε σε αποκλιμάκωση. Η Βρετανία καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον στρατιωτικών βάσεων στο Ιράκ, με τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον να εκφράζει την αντίθεσή του στη συνέχιση των αντιποίνων και της βίας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η Κίνα κάλεσε ΗΠΑ και Ιράν να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να επιλύσουν τη διαμάχη τους μέσω διαλόγου.

Με άλλα λόγια, όλος ο κόσμος επιδίωξε την αποκλιμάκωση της έντασης. Ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος ήταν παροιμιωδώς ψύχραιμος σε ανάρτηση του στο Twitter μετά το χτύπημα του Ιράν, καθυστέρησε για πολύ ώρα το διάγγελμα του, αναζητώντας την καλύτερη δυνατή αντίδραση. Τη βρήκε με κυρώσεις, απειλές αλλά και αποκλιμάκωση...

"Αποδείχθηκε ξεκάθαρα ότι δεν υποχωρούμε ενώπιον της Αμερικής", δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ροχανί μετά τα πλήγματα με ιρανικούς πυραύλου, που πραγματοποιήθηκαν ως αντίποινα στη δολοφονία του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, επικεφαλής των εξωτερικών επιχειρήσεων των Φρουρών της Επανάστασης (του επίλεκτου στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας), ο οποίος ήταν ο στόχος επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Βαγδάτη. "Αν η Αμερική θέλει να διαπράξει άλλο ένα έγκλημα, πρέπει να γνωρίζει ότι θα λάβει μια ακόμη πιο σκληρή απάντηση", είπε στο υπουργικό συμβούλιο, "όμως αν είναι συνετοί, δεν θα κάνουν τίποτα περισσότερο σε αυτό το στάδιο".

"Αν προβούν σε μια ακόμη ενέργεια, ο λαός μας και οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να αντιδράσουν", είπε στο διάγγελμα του. Όμως "όλα αυτά δεν είναι αρκετά", πρόσθεσε: "Η δική μου άποψη είναι πως η κύρια απάντηση στην Αμερική πρέπει να δοθεί από τις χώρες της περιοχής". "Έκοψαν το χέρι του αγαπητού μας Σουλεϊμανί [...] Θα πρέπει να υπάρξει εκδίκηση γι΄αυτόν τραβώντας το χαλί κάτω από τα πόδια της Αμερικής στην περιοχή αυτή", είπε, επαναλαμβάνοντας την επίσημη ιρανική γραμμή σύμφωνα με την οποία ο θάνατος του Σουλεϊμανί πρέπει να είναι το προοίμιο της εκδίωξης των αμερικανικών στρατευμάτων που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή. "Αν τραβηχτεί το χαλί κάτω από τα πόδια της Αμερικής σε αυτή την περιοχή και το [κακό] χέρι της κοπεί οριστικά [τότε θα έχουμε εδώ] την αληθινή και τελική απάντηση των χωρών της περιοχής προς την Αμερική".

General Soleimani fought heroically against ISIS, Al Nusrah, Al Qaeda et al. If it weren’t for his war on terror, European capitals would be in great danger now.

Our final answer to his assassination will be to kick all US forces out of the region.