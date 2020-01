Ιράν συντριβή αεροσκάφους: Ιρανικός αντιαεροπορικός πύραυλος κατέρριψε το Boeing, εκτιμούν οι ΗΠΑ - «Έπιασε φωτιά στον αέρα», λέει η Τεχεράνη - Βίντεο ντοκουμέντο [vid]

Ιράν συντριβή αεροσκάφους: Διαστάσεις θρίλερ λαμβάνει η συντριβή του ουκρανικού Boeing στο Ιράν, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Newsweek, η ουκρανική πτήση που συνετρίβη έξω από την Τεχεράνη, πρωτεύουσα του Ιράν, χτυπήθηκε από αντιαεροπορικό πυραυλικό σύστημα. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η φονική συντριβή του ουκρανικού αεροσκάφους ενδέχεται να οφείλεται σε σφάλμα, προσθέτοντας ότι έχει ένα φοβερό προαίσθημα σχετικά με το αεροπλάνο που κατέπεσε, χωρίς, εντούτοις, να παρουσιάζει κάποια απόδειξη. «Κάποιος θα μπορούσε να έχει κάνει κάποιο λάθος» είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, επισημαίνοντας ότι έχει υποψίες σχετικά με το δυστύχημα, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν τις αντικρουόμενες θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για τη συντριβή του ουκρανικού αεροσκάφους στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένης και της πιθανότητας να οφείλεται η τραγωδία σε σκόπιμο πυραυλικό πλήγμα ή σε ατύχημα, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο πηγές που έχουν γνώση των εκτιμήσεων των υπηρεσιών πληροφοριών. Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους, που επικαλούνται δορυφορικά δεδομένα, η Ουάσινγκτον πιστεύει ότι το αεροσκάφος καταρρίφθηκε από ιρανικό πύραυλο. Λίγο νωρίτερα, το περιοδικό Newsweek ανέφερε ότι το αεροπλάνο επλήγη από αντιαεροπορικό πύραυλο. Ένας αξιωματούχος του Πενταγώνου, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ και ένας αξιωματούχος των ιρακινών υπηρεσιών πληροφοριών είπαν ότι επρόκειτο για ρωσικής κατασκευής πύραυλο εδάφους-αέρους Tor-M1. Το περιοδικό δεν κατονομάζει καμία από τις πηγές του, επισημαίνοντας ότι οι αξιωματούχοι αυτοί δεν είχαν την άδεια για να μιλήσουν δημοσίως για το θέμα. Ωστόσο, οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι κατά την εκτίμηση του Πενταγώνου, επρόκειτο για ατύχημα και όχι για σκόπιμη ενέργεια, καθώς τα αντιαεροπορικά συστήματα του Ιράν είχαν ενεργοποιηθεί μετά την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη σε δύο βάσεις στο Ιράκ. Το Πεντάγωνο απέφυγε να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές.

#Breaking : Just in - Confirmed video footage of the moment the Ukrainian Boeing had been shot down by Iranian air defence systems. #Iran #Iraq #US #Ukraine pic.twitter.com/qVhUiCT7nf

Οι New York Times δημοσίευσαν βίντεο που φέρεται να δείχνει τη στιγμή της έκρηξης στο μοιραίο Boeing. Το αμερικανικό ΜΜΕ υποστηρίζει ότι στο βίντεο αυτό φαίνεται ένας ιρανικός πύραυλος να χτυπάει το αεροσκάφος κοντά στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης.

Η «φημολογία» ότι το ουκρανικό αεροσκάφος που συνετρίβη την Τετάρτη κοντά στην Τεχεράνη μπορεί να χτυπήθηκε από πύραυλο «δεν έχει καμία λογική», διαβεβαίωσαν οι ιρανικές αρχές. «Πολλές πτήσεις, διεθνείς και εσωτερικού, πετούσαν την ίδια στιγμή στον ιρανικό εναέριο χώρο, στο ίδιο ύψος των 8.000 ποδών και αυτή η ιστορία περί πυραυλικού πλήγματος στο αεροπλάνο δεν μπορεί κατά κανένα τρόπο να είναι σωστή» ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Μεταφορών του Ιράν. «Αυτές οι φήμες δεν έχουν λογική», προσθέτει και επικαλείται τον Αλί Αμπεντζαντέχ, τον πρόεδρο του Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας και υφυπουργό Μεταφορών του Ιράν.

Σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν πολλές θεωρίες, σύμφωνα με τις οποίες το Boeing 737 της Ukraine Airlines International χτυπήθηκε από πύραυλο που εκτόξευσαν οι Φρουροί της Επανάστασης. Αναφορικά με τα μαύρα κουτιά του αεροσκάφους, τα οποία βρέθηκαν, ο Αμπεντζαντέχ τόνισε ότι «το Ιράν και η Ουκρανία έχουν τα μέσα» για να διαβάσουν τα δεδομένα που περιέχονται σ' αυτά. Αν χρειαστεί όμως να χρησιμοποιηθούν πιο εξειδικευμένα μέσα για την ανάλυση των πληροφοριών αυτών, «μπορούμε να το κάνουμε στη Γαλλία ή σε άλλες χώρες», διαβεβαίωσε. Την Τετάρτη, το πρακτορείο Mehr μετέδωσε ότι το Ιράν δεν θα δώσει τα μαύρα κουτιά στις ΗΠΑ. Η Τεχεράνη δεν είναι τυπικά υποχρεωμένη να δώσει για ανάλυση των υλικό αυτό στις ΗΠΑ.

Οι χώρες που δεν διαθέτουν τα τεχνικά μέσα για να το κάνουν, συνήθως αναθέτουν τη δουλειά αυτή σε κάποια από τις ελάχιστες που έχουν τη δυνατότητα (κυρίως ΗΠΑ, Γερμανία και Γαλλία).

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η πτήση PS752 της UIA έκανε αναστροφή λίγο μετά την απογείωσή της, λόγω ενός "προβλήματος" που παρουσιάστηκε. Το αεροπλάνο είχε τυλιχθεί στις φλόγες πριν από τη συντριβή του.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησε την εξέλιξη των ερευνών για το αεροπορικό δυστύχημα με τον Ιρανό ομόλογό του Χασάν Ροχανί σε τηλεφωνική επικοινωνία. Σύμφωνα με την ουκρανική προεδρία, ο πρόεδρος του Ιράν του είπε ότι θα παράσχει άμεσα πρόσβαση στην ομάδα των Ουκρανών εμπειρογνωμόνων σε όλα τα αναγκαία δεδομένα. Με βάση τους διεθνείς κανονισμούς, το Ιράν έχει την αρμοδιότητα να διεξάγει την έρευνα για τη συντριβή του αεροσκάφους, λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης, από την οποία σκοτώθηκαν 176 άνθρωποι. Σε δήλωσή του που μεταδόθηκε από την ουκρανική τηλεόραση, ο Ζελένσκι απηύθυνε έκκληση να μην γίνονται προσπάθειες χειραγώγησης, να μη διαδίδονται φήμες, θεωρίες συνωμοσίας και πρόωρες εκτιμήσεις για το δυστύχημα. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κήρυξε εξάλλου τη σημερινή ημέρα εθνικού πένθους στη χώρα. Ο Ζελένσκι είπε ακόμη ότι θα επιδιώξει να μιλήσει με τον Ιρανό ομόλογό του, τον Χασάν Ροχανί, προκειμένου να του ζητήσει να ενταθεί η διμερής συνεργασία στην έρευνα για το δυστύχημα.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ζήτησε τη διενέργεια «πλήρους, αξιόπιστης και διαφανούς έρευνας» για τη συντριβή του Μπόινγκ των Διεθνών Ουκρανικών Αερογραμμών (UIA) στην Τεχεράνη, στην οποία σκοτώθηκαν 176 άνθρωποι, εκ των οποίων τρεις Βρετανοί. Ο πρωθυπουργός είπε ότι «χρειάζεται πλήρης, αξιόπιστη και διαφανής έρευνα για το τί συνέβη», είπε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ μετά το τηλεφώνημα του Βρετανού πρωθυπουργού στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όταν ρωτήθηκε σχετικά με αναφορές στα αίτια της συντριβής, ορισμένες από τις οποίες κάνουν λόγο για πυραυλική επίθεση ή τρομοκρατική ενέργεια, ο εκπρόσωπος απάντησε: «Δεν θα κάνω υποθέσεις επ΄αυτού, όμως αναφορές που βλέπουμε είναι πολύ ανησυχητικές».

Πολλές υπηρεσίες πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης και της καναδικής, εκτιμούν ότι το ουκρανικό Μπόινγκ 737 που συνετρίβη την Τετάρτη αμέσως μετά την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης, «καταρρίφθηκε από ιρανικό πύραυλο εδάφους-αέρος», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό. «Έχουμε πληροφορίες από πολλές πηγές, κυρίως από τους συμμάχους μας και τις δικές μας υπηρεσίες» που «αφήνουν να εννοηθεί ότι το αεροπλάνο καταρρίφθηκε από ιρανικό πύραυλο εδάφους-αέρος. Μάλλον δεν έγινε σκόπιμα», τόνισε ο Τριντό.

Την ίδια ώρα, ένα video σοκ έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Κάμερα ασφαλείας φέρεται να έχει καταγράψει, από άλλη γωνία, τη στιγμή της συντριβής του Boeing. Η ώρα στο video είναι 06:19, λίγα λεπτά μετά την απογείωση του αεροπλάνου με προορισμό το Κίεβο. Η κάμερα ασφαλείας φαίνεται να είναι πολύ κοντά στο σημείου όπου συνετρίβη το Boeing, αφού ξαφνικά δημιουργείται μια δυνατή λάμψη και φλεγόμενα κομμάτια πετιούνται παντού.

