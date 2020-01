Φιλαδέλφεια πυροβολισμοί: Συναγερμός για ένοπλο που άνοιξε πυρ - Δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες [vids]

Φιλαδέλφεια πυροβολισμοί: Επί ποδός βρίσκονται οι αστυνομικές δυνάμεις στη στη Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά από αναφορές για πυροβολισμούς. Σύμφωνα με το RT βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Οι πρώτες πληροφορίες από τα διεθνή Μέσα αναφέρουν ότι υπάρχει σε κεντρικό δρόμο πιστολέρο που έχει ανοίξει πυρ. Πιο συγκεκριμένα, οι πυροβολισμοί φαίνεται πως έχουν σημειωθεί στην οδό Hawthorne και ισχυρή αστυνομική δύναμη έχει σπεύσει στο σημείο. Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην πλησιάζουν στην περιοχή.

#BREAKING: Philadelphia police responding to active shooter incident in the 4600 block of Hawthorne St. No injuries reported at this time.https://t.co/7wZ9etzCMS pic.twitter.com/Xud0g6Lqm3