Μεξικό: Μακελειό με νεκρούς σε σχολείο - 12χρονος μαθητής άνοιξε πυρ και σκότωσε τη δασκάλα του [vid]

Μεξικό: Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς -από 12χρονο μαθητή προς τους συμμαθητές του και σε δασκάλα-, που σημειώθηκε σε σχολείο στην πόλη Τορεόν, στο βόρειο Μεξικό, μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός Milenio. Τοπικά ΜΜΕ μετέδωσαν αρχικώς ότι τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο περιστατικό. Ο συντονιστής του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας του Μεξικού τόνισε ότι οι δύο νεκροί είναι η δασκάλα και ο 12χρονος μαθητής, που έφτασε ένοπλος στο σχολείο και αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του.

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι υπάρχουν έξι τραυματίες, όλοι μαθητές, χωρίς να υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητά του. Ο δήμαρχος της πόλης Χόρχε Ζερμένο μετέβη στο σχολείο, όπου εξέφρασε τη λύπη του για το περιστατικό. Πρόσθεσε ότι το παιδί φέρεται να έφθασε στο σχολείο με δύο όπλα. Τόνισε ότι οι γονείς του μαθητή έχουν πεθάνει και πως το παιδί ζούσε με τη γιαγιά του.

Οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες σχετικά με την ηλικία του δράστη. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, υπάρχουν αναφορές ότι ήταν μεταξύ 11-12 ετών, ενώ το Γαλλικό Πρακτορείο μεταδίδει ότι βάσει των πρώτων στοιχείων που έχει συλλέξει η αστυνομία, το αγόρι ήταν μεταξύ 8-10 ετών. «Το αγόρι ζούσε με τη γιαγιά του. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, αν και ήταν πολύ καλός μαθητής» είπε ο δήμαρχος στο τηλεοπτικό δίκτυο Televisa. Προς το παρόν δεν είναι γνωστά τα κίνητρα της επίθεσης. Τοπικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι ένα από τα τραυματισμένα παιδιά, ένα κορίτσι, υπέκυψε στα τραύματά της, όμως ο δήμαρχος του Τορεόν δεν επιβεβαίωσε την πληροφορία.

Στις εικόνες που μεταδίδονται από την περιοχή διακρίνονται αστυνομικοί και στρατιώτες να έχουν περικυκλώσει το σχολείο, που σύμφωνα με τα μεξικανικά ΜΜΕ είναι το Colegio Cervantes.

