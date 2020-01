ΗΠΑ Ρωσία: Απειλητικό τετ α τετ πλοίων στην Αραβική Θάλασσα - Παρολίγον θερμό επεισόδιο [vids]

ΗΠΑ Ρωσία: Νέο επεισόδιο στις τεταμένες σχέσεις ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Μόσχα, καθώς σύμφωνα με το CNN, ρωσικό πολεμικό πλοίο φέρεται να πλησίασε απειλητικά αμερικανικό πλοίο την ώρα που επιχειρούσε στην Αραβική θάλασσα. Σύμφωνα με το CNN, το πλοίο αγνόησε τις ειδοποιήσεις του αμερικανικού πολεμικού με κίνδυνο να προκληθεί σύγκρουση. Πρόκειται για το τελευταίο από μια σειρά περιστατικών ανάμεσα στον αμερικανικό και τον ρωσικό στρατό, το οποίο Αμερικανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν στο CNN ως ριψοκίνδυνο και προκλητικό και έρχεται επτά μήνες αφότου ένα παρόμοιο σκηνικό διαδραματίστηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούνιο, σε παρόμοιο επεισόδιο, αμερικανικό πολεμικό πλοίο αναγκάστηκε να κάνει ελιγμό προκειμένου να αποφύγει τη σύγκρουση.

«Την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου και ενώ πραγματοποιούσαμε επιχείρηση ρουτίνας στη βόρεια Αραβική Θάλασσα, το αμερικανικό πλοίο USS Farragut πλησίασε επιθετικά ένα ρωσικό πλοίο του πολεμικού ναυτικού» αναφέρεται στην ανακοίνωση του 5ου αμερικανικού στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, που δημοσιεύει το CNN. Το ρωσικό πολεμικό πλοίο πλησίασε επιθετικά. «Το σκάφος Farragut σήμανε πέντε σύντομους ήχους, το διεθνές ναυτικό σήμα κινδύνου για επικείμενη σύγκρουση και ζήτησε από το ρωσικό πλοίο να μεταβάλει την πορεία του κατά συμμόρφωση με τους διεθνείς κανόνες πλοήγησης. Το ρωσικό σκάφος αρχικά αρνήθηκε να προβεί στην κίνηση αυτή, αλλά την τελευταία στιγμή, άλλαξε την πορεία του», προσέθετε η ίδια ανακοίνωση. «Παρότι το ρωσικό πλοίο άλλαξε τελικά πορεία, η αρχική καθυστέρηση συμμόρφωσης με τους διεθνείς κανόνες αύξησε τον κίνδυνο σύγκρουσης». Δύο εκπρόσωποι του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ δήλωσαν πως το ρωσικό πολεμικό βρέθηκε σε απόσταση μόλις 50 μέτρων από το αμερικανικό. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι το Farragut είναι μέρος της συνοδείας σκαφών που πλαισιώνουν το αεροπλανοφόρο USS Harry S. Truman

A Russian warship "aggressively approached" a US Navy destroyer while it was operating in the North Arabian Sea Thursday, ignoring warnings from the US vessel and increasing the risk of a collision, the US Navy says. https://t.co/DOpJQXFXkh pic.twitter.com/DQDRn3dDRm