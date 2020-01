Αυστραλία – φωτιά: Καγκουρό στις πόλεις [pic & vid]

Αυστραλία – φωτιά: Οι καταστροφικές πυρκαγιές συνεχίζουν να καίνε τα δάση της Αυστραλίας. Οι πυρκαγιές μαίνονται τέσσερις μήνες τώρα και εξελίσσονται στον μεγαλύτερο εφιάλτη για ολόκληρο τον πλανήτη. Οι έως τώρα απώλειες σε δασικές και ημι-δασικές εκτάσεις καλύπτουν περίπου δύο Βέλγια, ή μία Ιρλανδία ή το ένα τρίτο της Ελλάδας! Σε βιοποικιλότητα, έχουν αφανιστεί περί τα 1,25 δισεκατομμύρια ζώα, κυρίως θηλαστικά, πουλιά και ερπετά, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα βατράχια, τα έντομα και τα άλλα ασπόνδυλα. Όσο για τις συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων, την ποιότητα του νερού και το κλίμα, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να φανούν.

Οι ζωντανοί οργανισμοί προσπαθούν με κάθε τρόπο να σωθούν. Δεν είναι μόνο τα κοάλα, αλλά και τα καγκουρό. Ορισμένα μπήκαν σε πόλη για να αποφύγουν τις φλόγες και να σωθούν, όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί :

Kangaroos seeking refuge on residential streets in Australia. Every day we wait to address climate change we hurt people, animals, and the planet.



No time to wait, no planet B. #ActOnClimate#ClimateCrisis #ClimateAction #go100re #GreenNewDeal pic.twitter.com/TuFEmdvKTa