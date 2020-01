Ιράν: «Βράζει» η Τεχεράνη - Διαδηλωτές καταγγέλλουν πυροβολισμούς, διαψεύδει η κυβέρνηση [vid]

Ιράν: Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν πυροβολισμούς κοντά στο σημείο όπου πραγματοποιούνταν διαδηλώσεις στην Τεχεράνη, αφού το Ιράν παραδέχθηκε ότι κατέρριψε από λάθος ουκρανικό επιβατικό αεροσκάφος, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Προς το παρόν δεν έχει μπορέσει να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή η αυθεντικότητα των βίντεο που αναρτήθηκαν αργά χθες Κυριακή στο Διαδίκτυο και τα οποία δείχνουν αίμα στο έδαφος και ανθρώπους που έμοιαζαν με μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας να κρατούν όπλα.

BREAKING: #IranProtests2020

We have obtained a video of the protests in #Tehran last night with evidence of the Iranian Security Forces shooting at the person recording the video. Watch below. RT to spread message. #iran #IranAttacks #IRANIANREGIME pic.twitter.com/HEukGQ0n2f