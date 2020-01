Αυστραλία φωτιά: Μεγάλη επιχείρηση από αέρος για ρίψη τροφής [vid & pics]

Αυστραλία φωτιά: Οι αρχές της Νότιας Νέας Ουαλίας, ξεκίνησαν εναέρια επιχείρηση παροχής τροφίμων με ρίψεις από αέρος. Ελικόπτερα έχουν επιστρατευτεί προκειμένου να ταϊστούν χιλιάδες πεινασμένα άγρια ζώα από αέρος, με καρότα και πατάτες, που έχουν πληγεί αλλά επέζησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Οι αρχές μέχρι στιγμής έχουν πετάξει χιλιάδες κιλά καρότων και γλυκοπατάτας σε περιοχές με μεγάλους πληθυσμούς καγκουρό γουάλαμπι.

Το Εθνικό Πάρκο της Νέας Νότιας Ουαλίας και η Υπηρεσία Άγριας Ζωής ξεκίνησαν τη μεγάλη κινητοποίηση με το όνομα «Επιχείρηση Rock Wallaby» για να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της τροφής των άγριων ζώων που στις καμένες περιοχές αδυνατούν να τραφούν. Μέχρι αυτή την ώρα έχουν κάνει ρίψη άνω των δύο τόνων λαχανικών στα ζώα και οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν.

Παράλληλα, με τις πτήσεις συνεχίζεται και η διακομιδή τροφίμων σε περιοχές με καταφύγια όπου υπάρχουν τραυματισμένα ζώα ή πληθυσμοί που δεν μπορούν να τραφούν. Ο υπουργός περιβάλλοντος της Νότιας Νέας Ουαλίας Ματ Κίαν δήλωσε: «πολλά ζώα κατάφεραν να εγκαταλείψουν τις περιοχές όπου ζούσαν χωρίς να τραυματιστούν, ωστόσο οι πυρκαγιές έχουν κατακάψει μεγάλες εκτάσεις γης με αποτέλεσμα να αφανιστεί η βλάστηση γύρω από το βραχώδη βιότοπο τους. Έτσι, έχουν μείνει χωρίς πηγή τροφής». Ο υπουργός συμπλήρωσε ότι «τα μικρά αυτά καγκουρό μπορούν να διασωθούν χάρη στην επιχείρηση και ότι θα παρακολουθούν τα είδη για να ελέγξουν την πρόοδό τους ως μέρος της διαδικασίας ανάκαμψης μετά την πυρκαγιά».

Operation Rock Wallaby 🦘- #NPWS staff today dropped thousands of kgs of food (Mostly sweet potato and carrots) for our Brush-tailed Rock-wallaby colonies across NSW 🥕🥕 #bushfires pic.twitter.com/ZBN0MSLZei