F16: Πλημμύρισαν στα υπόστεγα τους - Απίστευτες εικόνες [pics]

F16: Οι απίστευτες εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας με τα 8 αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ να έχουν «πνιγεί» στην κυριολεξία στα νερά, κάτω από τα υπόστεγα τους, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν όλη την περασμένη εβδομάδα στο νότιο Ισραήλ έχουν προκαλέσει απορία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Jerusalem Post η ισραηλινή αεροπορία παραδέχτηκε πως ήταν λάθος που δεν μετακινήθηκαν όλα τα μαχητικά από τα υπόγεια υπόστεγά τους. Όπως μετέφεραν πηγές ανώτατου αξιωματικού της αεροπορίας, μέσα σε μισή ώρα τα ξημερώματα της Πέμπτης έπεσαν 50 εκατομμύρια λίτρα βροχής στη βάση Χατζόρ στο νότιο Ισραήλ, που σαν αποτέλεσμα είχε να πλημμυρίσουν διάδρομοι και δύο υπόγεια υπόστεγα.

Picture released by Israel's Channel 12 news shows just how bad the flooding was. Eight F-16 fighter jets were damaged, but all are expected to be repaired and return to operational duty by next week pic.twitter.com/hRx04pkgrg

Από τα 8 μαχητικά αεροσκάφη τύπου F16, τα 5 υπέστησαν κάποιες μικρές ζημιές ενώ τα υπόλοιπα 3 ήταν σε σοβαρότερη κατάσταση, με τις ζημιές να είναι πιο σοβαρές. Η βάση επέστρεψε σε κανονική λειτουργία την Κυριακή και όλα τα αεροσκάφη αναμένεται να έχουν επισκευαστεί ως την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα της Jerusalem Post, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προσπάθησαν να συγκαλύψουν το περιστατικό, ωστόσο το βράδυ της Κυριακής παραδέχτηκαν τις ζημιές που υπέστησαν τα πολεμικά αεροσκάφη τους.

The IAF has admitted it's "mistake" for not evacuating all hangers ahead of intense rainfall last week. A senior officer said this morning that 50 million liters of rain fell on the base in southern #Israel between 5-5.30AM last Thursday, drowning the basehttps://t.co/4Lyhbzsduh