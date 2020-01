Καταλονία: Έκρηξη και πυρκαγιά σε πετροχημικό συγκρότημα - Ένας νεκρός [vid]

Καταλονία: Τοπικά ΜΜΕ τονίζουν ότι ο νεκρός σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια κατάρρευσης κτηρίου λόγω του ωστικού κύματος που προκάλεσε η έκρηξη. Στο σημείο ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά και οι Αρχές ζήτησαν από τους πολίτες που ζουν στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν στα σπίτια τους, μέχρι να διαπιστωθεί εάν διατρέχουν κάποιον κίνδυνο.

ΗΓενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Καταλονίας κάλεσε τους κατοίκους να κλειδωθούν στα σπίτια τους και να κλείσουν τις πόρτες και τα παράθυρα. Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 18:40 (τοπική ώρα) και έγινε αισθητή ακόμη και από άτομα που μένουν αρκετά χιλιόμετρα μακριά.

Μετά την έκρηξη εκδηλώθηκε φωτιά που ήταν ορατή από απόσταση πολλών χιλιομέτρων, όπως αναφέρει στον ιστότοπό της η εφημερίδα La Vanguardia.

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο είναι σοκαριστικές.

#Breaking: Just in - Major explosion being reported at a facility in #Tarragona in #Catalonia in #Spain. pic.twitter.com/o7uJsyyxrE