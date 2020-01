Καταλονία: Συναγερμός λόγω έκρηξης και πυρκαγιάς σε πετροχημικό συγκρότημα [vid]

Καταλονία: Μετά την έκρηξη εκδηλώθηκε φωτιά που ήταν ορατή από απόσταση πολλών χιλιομέτρων, όπως αναφέρει στον ιστότοπό της η εφημερίδα La Vanguardia. Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Καταλονίας κάλεσε τους κατοίκους που διαμένουν κοντά στην περιοχή να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους μέχρι να γίνει γνωστή η έκταση του χημικού ατυχήματος.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν από την έκρηξη υπάρχουν τραυματίες.

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο είναι σοκαριστικές.

#Breaking: Just in - Major explosion being reported at a facility in #Tarragona in #Catalonia in #Spain. pic.twitter.com/o7uJsyyxrE