Ευρωπαϊκή Ένωση Λιβύη: Δριμύ «κατηγορώ» για τη στρατιωτική εμπλοκή Ρωσίας και Τουρκίας

Ευρωπαϊκή Ένωση Λιβύη: «Τα πράγματα έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο στη Λιβύη», τόνισε χαρακτηριστικά, κατά τη διάρκεια συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. «Λέμε ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη σύρραξη. Όμως το ίδιο σύνθημα το είχαμε πει επίσης για τον πόλεμο στη Συρία. Και τι βλέπουμε στη Συρία; Τη στρατιωτική επιλογή. Αυτό υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθεί στη Λιβύη», προειδοποίησε ο Μπορέλ.

«Η Τουρκία και η Ρωσία άλλαξαν την ισορροπία στο ανατολικό τμήμα της Μεσογείου», συνέχισε και πρόσθεσε: «Δεν μπορούμε να δεχθούμε η ίδια κατάσταση να αναπαραχθεί στη Λιβύη». Ο Μπορέλ κατηγόρησε τη Μόσχα και την Άγκυρα ότι έχουν «εμπλακεί στρατιωτικά» στη Λιβύη, με «ροές όπλων και μισθοφόρων».

We Europeans barricade ourselves behind the mantra that there can be no military solution to the crisis in Libya. But this is something that could very much happen. We need to engage strongly, keep #Libya united and find a peaceful solution to this conflict. #EPlenary