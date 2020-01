Πούτιν Άσαντ: Βίντεο δείχνει τους δυο ηγέτες να κοροϊδεύουν τον Τραμπ - «Κάλεσέ τον στην Δαμασκό» [vid]

Πούτιν Άσαντ: Αίσθηση από το βίντεο με τους προέδρους της Ρωσίας και της Συρίας να κάνουν πλάκα με τον Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια του πρόσφατου ταξιδιού του Βλαντιμίρ Πούτιν στη Δαμασκό. Πιο αναλυτικά, στο στιγμιότυπο που πρόβαλε το ρωσικό δίκτυο Russian-1 από το αιφνιδιαστικό ταξίδι του Πούτιν στη Συρία στις 7 Ιανουαρίου οι δύο ηγέτες συζητούν στη διάρκεια επίσκεψής του σε ελληνορθόδοξο ναό την ιστορία της μεταστροφής του Φαρισαίου Σαούλ στον χριστιανισμό καθ’ οδόν προς τη Δαμασκό.

Όπως αναφέρεται στις Πράξεις των Αποστόλων στην Καινή Διαθήκη ο Σαούλ, απηνής διώκτης των Χριστιανών, τυφλώθηκε, αφού είδε προηγουμένως σε όραμα τον Ιησού και θεραπεύτηκε από τον Ανανία στις Πύλες της Δαμασκού. «Αν ταξίδευε κι ο Τραμπ σ’ αυτόν τον δρόμο θα γινόταν καλά», ακούγεται να λέει στο βίντεο ο Μπασάρ αλ Άσαντ και οι δύο ηγέτες ξεσπούν σε γέλια. Τότε ο Πούτιν στρέφεται στον οικοδεσπότη του και τον παροτρύνει να καλέσει τον Τραμπ στη Δαμασκό. «Κάλεσέ τον, θα έλθει», του λέει. Κι όταν ο Άσαντ του απαντά ότι είναι έτοιμος, ο Πούτιν γελά και προσθέτει: «Θα του το πω».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Μπασάρ αλ Άσαντ δεν είναι οι μόνοι ηγέτες που έχουν σπάσει πλάκα με τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο των ΗΠΑ, αφού το ίδιο φαίνεται πώς έκαναν τον περασμένο Νοέμβριο στο Λονδίνο και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και οι πρωθυπουργοί του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, και της Ολλανδίας, Μαρκ Ρούτε, όταν ανοικτό μικρόφωνο τους «έπιασε» να κοροϊδεύουν τον Τραμπ για τη συνήθειά του να παραχωρεί μαραθώνιες συνεντεύξεις Τύπου έπειτα από συναντήσεις με ηγέτες.

Αν και δεν αναφέρεται πουθενά το όνομα του Ρεπουμπλικανού προέδρου των ΗΠΑ στο βίντεο των 25'' που ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Twitter το καναδικό δίκτυο CBC (Canadian Broadcasting Gompany) με υπότιτλους, φαίνονται ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και οι πρωθυπουργοί του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, και της Ολλανδίας, Μαρκ Ρούτε, να κοροϊδεύουν τον Τραμπ για τη συνήθειά του να παραχωρεί μαραθώνιες συνεντεύξεις Τύπου έπειτα από συναντήσεις με ηγέτες, όπως με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, όπου επιτέθηκε στον Μακρόν για τα σχόλιά του για το «εγκεφαλικά νεκρό» ΝΑΤΟ και αργότερα με τον Γάλλο πρόεδρο.

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP