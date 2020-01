Ντόναλντ Τραμπ: Ο Χαμενεΐ να προσέχει πολύ τα λόγια του [vid]

Ντόναλντ Τραμπ: Η αντίδραση του Αμερικανού προέδρου ήρθε μετά από κήρυγμα του Χαμενεΐ στο τέμενος Μουσάλα της Τεχεράνης, στο οποίο κατήγγειλε τους «Αμερικάνους κλόουν» οι οποίοι κατ’ αυτόν ξεστομίζουν «τα πιο δηλητηριώδη» ψέματα για τη χώρα του. «Ο λεγόμενος ‘ανώτατος ηγέτης’ του Ιράν, που δεν είναι και πολύ ανώτατος τελευταία, είχε μερικά πολύ μοχθηρά πράγματα να πει για τις ΗΠΑ και την Ευρώπη», σχολίασε ο Τραμπ μέσω Twitter. «Η οικονομία τους καταρρέει και ο λαός τους υποφέρει», συνέχισε ο Τραμπ, αναφερόμενος στους Ιρανούς ηγέτες και τις αμερικανικές κυρώσεις που επανέφερε σε ισχύ αφότου απέσυρε τις ΗΠΑ από τη διεθνή συμφωνία για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν το 2018.

«Καλά θα κάνει να προσέχει πολύ τα λόγια του!», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο Αλί Χαμενεΐ καταφέρθηκε επίσης στο κήρυγμά του εναντίον των Ευρωπαίων, τους οποίους κατηγόρησε ότι ενεργούν σαν «υπηρέτες» των ΗΠΑ έναντι της χώρας του. Το κήρυγμα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν διέκοπταν τα συνθήματα «θάνατος στην Αμερική» και «θάνατος στο Ισραήλ» από πλευράς του πλήθους, που είχε γεμίσει ασφυκτικά το τέμενος και την πλατεία γύρω από αυτό, όπως κατέγραψαν πλάνα που μεταδόθηκαν από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Υπενθυμίζεται πως οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ σκότωσαν στις 3 Ιανουαρίου τον ισχυρό Ιρανό στρατηγό Κασέμ Σουλεϊμανί, διοικητή της Δύναμης Αλ Κουντς, προχωρώντας σε επιδρομή με UAV στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης. Σε αντίποινα, ο ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον βάσεων στο Ιράκ στις οποίες σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα, χωρίς να αναφερθούν νεκροί από τις ΗΠΑ.

The so-called “Supreme Leader” of Iran, who has not been so Supreme lately, had some nasty things to say about the United States and Europe. Their economy is crashing, and their people are suffering. He should be very careful with his words!