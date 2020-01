Λιβύη: Ποδοπατούν αφίσες του Ερντογάν και κόβουν το πετρέλαιο

Λιβύη: Τις εξαγωγές πετρελαίου από τα λιμάνια που ελέγχει στην ανατολική Λιβύη ανέστειλε ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ. Με την απόφαση αυτή μειώθηκε κατά 50% η παραγωγή αργού πετρελαίου. Επίσης, με την κίνηση αυτή κλιμακώνεται η ένταση ενόψει της συνόδου του Βερολίνου.

Το κλείσιμο των λιμανιών έγινε από μέλη φυλών που έχουν συμμαχήσει με τον Χαφτάρ. Μαχητές των φυλών αυτών, εισέβαλαν στο λιμάνι Ζουεϊτίνα, από όπου εξάγεται αργό, και ανακοίνωσαν ότι κλείνουν όλους τους τερματικούς σταθμούς. Πρώτοι ανακοίνωσαν το κλείσιμο των δύο μεγαλύτερων πετρελαιοπηγών οι εκπρόσωποι της φυλής AlMagarba στο ομώνυμο οροπέδιο και λίγο αργότερα ακολούθησαν οι εκπρόσωποι της φυλής AlZuwia. Στη συνέχεια, αποφασίστηκε το κλείσιμο του αγωγού φυσικού αερίου Λιβύης Μαλαισίας και του λιμανιού Τομπρούκ.

Tribe elders (( No more oil for #Erdogan’s #terrorists #mercenaries

Our blood is more valuable ))

Oil crescent shot down

Tubrok port will shut down after #Greek oil Tanker is full.#LNA #GNA #Berlin_conference #Libya pic.twitter.com/u4LTiuEM5B