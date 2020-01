Χαλίφα Χαφτάρ: Το «ευχαριστώ» στους Ελληνες για τη στήριξη

Χαλίφα Χαφτάρ: Μεγάλης διπλωματικής σημασίας για την Ελλάδα είναι η επίσκεψη του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ στην Αθήνα. Το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει και από την άλλη πλευρά, αφου ο Εθνικός Στρατός της Λιβύης (LNA) δίνει μεγάλη δημοσιότητα και σημασία στην επίσκεψη. Ολα αυτά λίγο πριν τη διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη και τις σημαντικές αποφάσεις που πρόκειται να παρθούν εκεί.

Μέσα σε όλα αυτά πολύ σημαντικό, αλλά και συγκινητικό ήταν το μήνυμα πτου στρατάρχη Χαφτάρ και ένα «ευχαριστώ» προς τους Ελληνες. Ενα «ευχαριστώ» που στάλθηκε μέσω φωτογραφιών με τους πάνοπλους Ελληνες αστυνομικούς να φρουρούν το ξενοδοχείο που διέμενε στην Αθήνα. Στο λογαριασμό του LNA στο Twitter δημοσιεύτηκε με μία φωτογραφία από τους Ελλληνες αστυνομικούς και μένα μήνυμα του στρατάρχη που γράφει: «Μείνετε δίπλα μου σήμερα στην ώρα της ανάγκης μου και θα μείνω δίπλα σας για πάντα».

Δείτε την σχετική ανάρτηση στο Twitter:

Thank you #Greece for keeping him safe. pic.twitter.com/RK6owMXmZL