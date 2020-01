Τουρκία Λιβύη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με Σύρους μισθοφόρους [vid]

Τουρκία Λιβύη: Αποστολή τους, σύμφωνα με τον LNA, είναι να πολεμήσουν για χάρη του Φαγιέζ αλ Σάρατζ και της Τουρκίας. Το οπτικοακουστικό υλικό παρουσιάζει ισλαμιστές μαχητές με καταγωγή από τη Συρία, τους οποίους έχει μισθώσει η τουρκική κυβέρνηση, σε πτήση με προορισμό τη Λιβύη. Αποστολή τους, σύμφωνα με τον LNA, είναι να πολεμήσουν για χάρη της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας του Φαγιέζ αλ Σάρατζ, κατ' εντολή της Άγκυρας.

Στο εν λόγω βίντεο οι άντρες συνομιλούν, ενώ αρκετοί από αυτούς προσπαθούν να καλύψουν τα πρόσωπά τους. Δείτε το αποκαλυπτικό βίντεο

Video showing #GNA Syrian #terrorist fighters, speaking in several regional dialects, apparently from the Turkish-backed "National Army," en route to fighting in Libya National Army #LNA @USAEmbassyLibya @GhassanSalame @UNSMILibya #Libya pic.twitter.com/CmRDBl9cPA