Τουρκική ακτοφυλακή πρόσφυγες: Προσπαθεί να βυθίσει βάρκα στο Αιγαίο - Βίντεο ντοκουμέντο [vid]

Τουρκική ακτοφυλακή πρόσφυγες: Όπως διακρίνεται στο οπτικοακουστικό υλικό, σκάφος του τουρκικού Λιμενικού, προσπαθεί να εμβολίσει λέμβο γεμάτη με πρόσφυγες που πλέει στο Αιγαίο. Το βίντεο διακινούν στα κοινωνικά δίκτυα ακτιβιστές. Ένας χρήστης που το ανάρτησε γράφει: «Οι στιγμές που πρόσφυγες ωθούνται να πεθάνουν στη μέση της θάλασσας από ένα σκάφος της τουρκικής Ακτοφυλακής που χτυπά μια προσφυγική λέμβο».

Στο βίντεο φαίνεται καθαρά ο αριθμός του τουρκικού περιπολικού, το «27», τη στιγμή που χτυπά με την πλώρη του τη λέμβο, με τους ανθρώπους σε απόγνωση να υψώνουν τα χέρια τους. Αυτό που όφειλε να κάνει το τουρκικό Λιμενικό ήταν να συλλάβει τους επιβαίνοντες, απαγορεύοντάς τους να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Ελλάδα.

The moment of turkish coast guard hitting the refugee boat middle of the sea to sink it. The boat is carrying women and children @vonderleyen @NachoSAmor @cnni @BBCWorld @EmmanuelMacron @UNHumanRights @NATO @UNICEF @UN @EU_Commission //t.co/CTpuyNvRAC